Зохран Мамдани: “Нью-Йорк выбрал надежду, а не страх”

Социалист и представитель Демократических социалистов Америки Зохран Мамдани выступил с победной речью после объявления его избрания мэром Нью-Йорка. Мамдани, сын иммигрантов из Уганды, поблагодарил более 100 тысяч волонтёров, участвовавших в его кампании, и назвал победу «триумфом простых людей над политической династией».

«Сегодня вечером, вопреки всем ожиданиям, мы доказали, что будущее — в наших руках», — заявил Мамдани, обращаясь к сторонникам. «Мы свергли политическую династию, и пусть имя Эндрю Куомо будет последним, которое я упомяну в этом контексте».

Новый мэр подчеркнул, что его администрация сосредоточится на борьбе с кризисом стоимости жизни, доступным жильём и поддержке трудящихся. «Это город рабочих рук — и теперь эти руки будут держать власть», — сказал он, вызвав бурные аплодисменты.

Затронул Мамдани и тему национальной политики, заявив, что «надежда побеждает тиранию», а также раскритиковал «эпоху большого капитала и малых идей». В контексте предстоящих президентских выборов он отметил: «Мы не позволим Дональду Трампу вернуть нас в прошлое. Нью-Йорк всегда будет городом, где сила — в единстве, а не в страхе».

Мамдани станет первым мусульманином и социалистом, избранным мэром Нью-Йорка. Его инаугурация состоится 1 января.