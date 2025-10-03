В 2025 году Калифорния столкнулась с Пропозицией 50, предложенной губернатором Гэвином Ньюсомом. Инициатива стала ответом на действия президента Дональда Трампа, который потребовал от Техаса изменить границы округов в пользу республиканцев.

Пропозиция 50 отменяет независимую комиссию по формированию избирательных округов, созданную по результатам референдума 2008 года, и возвращает это право законодательному органу штата, где преобладают демократы. Новые границы округов, как утверждают сторонники, дают демократам пять дополнительных мест в Конгрессе.

Краткий обзор Пропозиции 50

Конгрессменов в Палату представителей США избирают по округам. Конституция США не устанавливает, как именно формируются их границы, оставляя это на усмотрение каждого штата.

Исторически при установлении границ округов законодательные органы штатов прибегали к джерримендерингу (gerrymandering) — манипулятивному изменению границ в пользу своей партии. Это делалось несколькими способами:

«Упаковка» (packing): избирателей оппозиции собирали в одном округе, чтобы их голоса не влияли на результаты выборов в других.

избирателей оппозиции собирали в одном округе, чтобы их голоса не влияли на результаты выборов в других. «Размывание» (cracking): избирателей оппозиции делили между несколькими округами, чтобы их голоса растворялись в большинстве.

Чтобы снизить партийное влияние, за последние 25 лет многие штаты создали независимые комиссии по установлению границ. В Калифорнии такую комиссию учредили по результатам референдума 2008 года.

В начале 2025 года президент Дональд Трамп потребовал от Техаса изменить границы округов в пользу республиканцев. Техас выполнил это требование. В ответ губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил Пропозицию 50, которая:

Отменяет независимую комиссию Калифорнии. Возвращает право устанавливать границы законодательному органу штата, где преобладают демократы. Утверждает новые границы округов, которые дают демократам пять дополнительных мест в Конгрессе.

Голос «За»:

Калифорния отменяет независимую комиссию по созданию округов и возвращает право их формирования законодательному органу штата, что сразу же добавит пять дополнительных мест в Конгрессе демократам.

Аргумент в пользу:

Требование президента изменить границы в Техасе не может остаться без ответа. Это авторитарный шаг, попытка украсть выборы и лишить избирателей права голоса. Демократы считают, что Пропозиция 50 защищает избирательные права граждан и гарантирует честное представительство в Конгрессе.

По состоянию на октябрь 2025 года в Сенате США республиканцы занимают 53 места, демократы — 45, а независимые два места (каусируются с демократами). В Палате представителей республиканцы имеют 219 мест, демократы — 213, ещё 3 места вакантны. Таким образом, республиканцы имеют небольшое большинство в обеих палатах, и инициатива Калифорнии может изменить расстановку сил в Конгрессе США.

Никита Костюк, SlavicSac.com