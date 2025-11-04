США частично сняли санкции с «Белавиа» и выдали новую общую лицензию для Беларуси

4 ноября Министерство финансов США объявило о ряде новых санкционных мер, связанных с киберпреступностью КНДР, а также об изменениях в отношении Беларуси.

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) издал Общую лицензию №12, разрешающую проведение определённых операций, связанных с заблокированными белорусскими воздушными судами.

Кроме того, из санкционного списка США убрали несколько позиций, связанных с «Белавиа», включая саму авиакомпанию и самолёт CRJ-200ER с номером EW-301PJ. По данным некоторых источников, этот бизнес-джет используют для поездок высокопоставленные чиновники и родственники Александра Лукашенко.

OFAC также внесло обновления в санкционный список, касающиеся северокорейских банков и физических лиц, вовлечённых в отмывание средств, связанных с кибератаками и нелегальной деятельностью ИТ-работников КНДР.

По оценке американских властей, новые меры направлены на усиление борьбы с киберугрозами и при этом — на корректировку санкционного режима в отношении Беларуси в части гражданской авиации.