Трамп грозит Нигерии прекращением помощи и военной интервенцией из-за убийств христиан

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов «немедленно прекратить всю помощь и поддержку» Нигерии, если правительство страны не остановит насилие против христиан. Он также поручил министерству обороны подготовиться к возможной военной операции, если убийства продолжатся.

По словам Трампа, радикальные исламистские группировки несут ответственность за массовые убийства верующих, а христианство в Нигерии сталкивается с «экзистенциальной угрозой». В связи с этим страна была объявлена «объектом особого внимания» за нарушение свободы вероисповедания.

Нигерийское правительство отвергло обвинения, заявив, что защищает права всех граждан независимо от их религии и что вспышки насилия связаны не только с религиозными, но и с этническими и экономическими причинами.

Эксперты предупреждают, что заявление Трампа может привести к серьёзному дипломатическому кризису между Вашингтоном и Абуджей и усилить нестабильность в регионе.