Илон Маск пообещал показать летающий автомобиль Tesla до конца года

Генеральный директор Tesla Илон Маск вновь взбудоражил публику, заявив, что компания готовится продемонстрировать «летающий» автомобиль уже к концу 2025 года. Об этом он сообщил во время подкаста The Joe Rogan Experience и позже подтвердил в соцсетях, назвав проект «безумной технологией».

По словам Маска, речь идёт о новой версии спорткара Tesla Roadster, который сможет не просто разгоняться до невероятных скоростей, но и буквально подниматься над землёй. Демонстрация, по его словам, станет «незабываемым событием».

Ранее Маск уже упоминал, что автомобиль будет оснащён реактивными двигателями на холодном газе, разработанными совместно со SpaceX. Хотя многие скептически относятся к идее, сам предприниматель утверждает, что проект находится в стадии активных испытаний.

Если демонстрация действительно состоится до конца года, это может стать одним из самых обсуждаемых технологических событий десятилетия и шагом к новой эре в сфере транспорта.