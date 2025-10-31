Президент США Дональд Трамп объявил Нигерию «страной особого внимания» из-за массового насилия против христиан в стране. По его словам, радикальные исламские группы несут ответственность за убийства тысяч верующих.

«Христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан убиты. Когда такие группы, как христиане, уничтожаются в массовом порядке, необходимо принимать меры», — заявил Трамп.

Президент поручил конгрессмену Райли Муру совместно с председателем комитета по ассигнованиям Томом Коулом и Комитетом Палаты представителей США немедленно расследовать ситуацию и доложить ему. Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты не могут оставаться в стороне, пока подобные зверства происходят в Нигерии и ряде других стран, и выразил готовность защищать христианское население по всему миру.

Ранее сообщалось, что Белый дом утвердил квоту на приём 7 500 беженцев в финансовом году 2026. Основная часть квоты будет предоставлена африканерам из Южной Африки, пострадавшим от незаконной или несправедливой дискриминации, в соответствии с исполнительным указом.