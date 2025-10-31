Пентагон одобрил поставку крылатых ракет Tomahawk в Украину, решение окончательно зависит от президента США Дональда Трампа. Разрешение было дано после оценки, что передача ракет не уменьшит запасы вооружений США и не поставит под угрозу национальную безопасность.

Речь идёт о ракетах большой дальности, способных наносить удары на значительные расстояния, что может усилить возможности Украины в обороне и наступательных операциях. В настоящее время обсуждается передача около 50 ракет, производство которых велось с 2022 года.

Белый дом отмечает, что окончательное решение остаётся за Трампом, который ранее высказывал осторожность, считая, что поставка таких вооружений может осложнить дипломатические усилия. В то же время в Киеве надеются на положительное решение для усиления обороны страны.

Эксперты предупреждают, что поставка Tomahawk может быть воспринята Россией как новая стадия эскалации конфликта.