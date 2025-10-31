Украинец Алексей Литвиненко экстрадирован из Ирландии в США и обвиняется в распространении вируса-вымогателя Conti, который атаковал более 1 000 жертв по всему миру, вызвав выкупы на сумму не менее 150 миллионов долларов.

По данным суда, с 2020 по 2022 год Литвиненко вместе с сообщниками взламывал сети жертв, шифровал их данные и требовал выкуп в криптовалюте. Вирус атаковал жертв в США, 47 штатах, Пуэрто-Рико, округе Колумбия и более чем 30 странах мира.

ФБР и Министерство юстиции подчеркивают серьёзную угрозу вирусов-вымогателей для американских граждан и бизнеса. Литвиненко обвиняется в заговоре с целью компьютерного мошенничества и мошенничества с использованием электронных коммуникаций. Максимальное наказание — до 20 лет тюрьмы.