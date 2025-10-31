Санитарное управление Сан-Франциско бьёт тревогу после обнаружения в воздухе опасно высоких уровней радиоактивного изотопа плутония-239 в районе Хантерс-Пойнт.

По данным местных СМИ, анализы показали наличие «воздушного» радиоактивного материала на территории бывшей военно-морской верфи, где уже десятилетиями ведутся очистные работы после загрязнений, оставшихся со времён Холодной войны.

Представители городских властей заявили, что не были уведомлены о результатах исследований, проведённых ВМС США, почти 11 месяцев. Это вызвало возмущение среди жителей района Бэйвью–Хантерс-Пойнт, которые давно выражают недоверие к обещаниям федеральных структур об экологической безопасности территории.

Местные активисты требуют полной прозрачности расследования и независимых проверок качества воздуха и почвы. Между тем, Министерство энергетики США недавно объявило о намерении использовать часть оружейного плутония времён Холодной войны для производства ядерного топлива, что вызывает новые опасения среди экологов.