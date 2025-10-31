Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил, что рассматривает возможность участия в президентских выборах 2028 года

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом впервые публично признал, что может баллотироваться на пост президента США в 2028 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу FOX40, добавив, что окончательное решение примет после промежуточных выборов 2026 года.

«Я не исключаю этой возможности. Сейчас моя задача — служить калифорнийцам, но мы все понимаем, что впереди важные годы для страны», — сказал Ньюсом.

По сообщениям The New York Times, губернатор активно укрепляет свою политическую платформу, превращая выборы в Калифорнии в возможный старт кампании 2028 года.

Параллельно с ним о своих президентских амбициях заговорила и бывший вице-президент США Камала Харрис. Эксперты отмечают, что потенциальное соперничество между двумя ведущими демократами может расколоть партию в преддверии выборов.

Издание CNN отмечает, что Ньюсом уже активно выстраивает связи с ключевыми штатами — в частности, недавно он посетил Южную Каролину, один из первых этапов президентских праймериз.

Ранее губернатор неоднократно критиковал действующую администрацию Дональда Трампа, заявляя, что «Америка нуждается в новом лидерстве и единстве, а не в политике страха и разделения».

Между тем на днях в интервью американским журналистам Трамп признал, что не может баллотироваться на третий срок.