Министерство юстиции США сообщило об аресте 28-летнего жителя города Аламогордо (штат Нью-Мексико) Каньона Энтони Амариса, обвиняемого в попытке нарушить положения Закона о реформе экспортного контроля (Export Control Reform Act). Арест состоялся 28 октября. Амарис должен предстать перед федеральным судом в округе Канзас.

Согласно обвинительному акту, в феврале 2025 года Амарис во время личной встречи с лицом, которого он считал агентом российской разведки, подписал одностраничное соглашение, подтверждающее его тайное сотрудничество с российской спецслужбой. В рамках этой договорённости он обязался сфотографировать военный объект на базе Форт-Райли (штат Канзас) и приобрести радиоустройство для вертолёта, предназначенное для нужд российской армии.

В марте 2025 года, после покупки радиостанции, Амарис направился в Канзас, чтобы забрать оборудование и экспортировать его предполагаемому получателю в Румынии. Однако, как утверждают следователи, он понимал, что радио будет незаконно переправлено в Россию, о чём прямо сообщил лицу, которого считал российским агентом.

Во время санкционированного судом обыска правоохранители изъяли радиоустройство, которое Амарис намеревался нелегально экспортировать. В соответствии с законодательством США, вывоз такого оборудования без лицензии Министерства торговли является нарушением. Следствие установило, что Амарис осознавал незаконность своих действий и заранее изучал экспортные правила, готовясь к встрече с предполагаемым агентом в феврале 2025 года.

Расследование ведёт Канзасское отделение ФБР при содействии Командования контрразведки армии США, Национальной гвардии Канзаса, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, а также Почтовой инспекционной службы США.

Дело расследуют федеральный прокурор Скотт Раск (округ Канзас) и юрист Дэвид Райан из отдела контрразведки и экспортного контроля Министерства юстиции США.

Обвинительное заключение является лишь выдвижением обвинения. Любой обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде вне разумных сомнений.