Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта объявил о предъявлении обвинений и проведении слушаний по делу восьми человек, обвиняемых в краже 19 автомобилей на территории США общей стоимостью более 800 тысяч долларов.

Жалоба, поданная в Верховный суд округа Аламеда, включает 40 пунктов обвинения, среди которых — сговор, кража автомобилей, хранение похищенного имущества и продажа транспортных средств с изменённым VIN-номером.

Расследование началось после того, как Департамент юстиции Калифорнии получил жалобу от Департамента транспортных средств. Следствие установило, что восемь обвиняемых участвовали в сложной схеме изменения VIN-номеров: они похищали автомобили, изменяли идентификационные номера, регистрировали их через Департамент транспортных средств штата Аляска, а затем продавали похищенные автомобили через бизнес в районе залива Сан-Франциско.

«Мы не будем бездействовать, когда злоумышленники подрывают законный бизнес, крадут у наших сообществ и угрожают безопасности наших районов, создавая преступные предприятия в теневой экономике», — заявил генеральный прокурор Роб Бонта. — «Сегодняшняя жалоба содержит 40 пунктов обвинения против восьми подсудимых, причастных к этой сложной схеме автомобильных краж. Департамент юстиции Калифорнии продолжит защищать жителей штата от организованной преступности и бороться с теневой экономикой».

Директор DMV Стив Гордон отметил, что это дело демонстрирует приверженность ведомства защите покупателей подержанных автомобилей по всей Калифорнии. По его словам, восемь обвиняемых воспользовались доверием невинных покупателей и были пойманы. DMV намерен “покончить с подобными схемами раз и навсегда”.

Дело ведёт Специальный отдел прокуратуры Департамента юстиции Калифорнии, занимающийся расследованием и судебным преследованием сложных уголовных дел, связанных с мошенничеством, коррупцией, теневой экономикой, подделкой документов и торговлей людьми.