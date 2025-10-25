Специальные выборы 2025 года – безопасность голосования, регистрация избирателей и варианты голосования

Во вторник, 21 октября, государственный секретарь Калифорнии Ширли Вебер провела виртуальный пресс-брифинг совместно с ACoM в преддверии дополнительных выборов по всему штату 4 ноября 2025 года. В ходе брифинга были рассмотрены следующие вопросы:

Меры безопасности, обеспечивающие целостность каждого бюллетеня и прозрачный и точный процесс.

Как избиратели могут зарегистрироваться или обновить свою регистрацию до истечения срока на сайте RegisterToVote.ca.gov и подтвердить свой статус избирателя на сайте Voterstatus.sos.ca.gov.

Варианты голосования по всему штату: по почте, в защищенных ящиках для голосования и лично на избирательных пунктах и пунктах голосования, включая округа, подпадающие под действие Закона о выборе избирателей (Voter’s Choice Act), предлагающего «Больше дней, больше способов» для голосования и возможность отслеживать бюллетени с помощью сервиса «Где мой бюллетень?».

“Каждый раз выборы — это особый опыт в наших сообществах. Мои предки прибыли в США более 200 лет назад, но я являюсь избирателем лишь во втором поколении. Однако мои родители не могли голосовать, так как у них были сложности с регистрацией, с её доступностью. Это было до тех пор, пока они не перебрались в Калифорнию в 50-е годы. Моему отцу было чуть за 30, когда он всё-таки получил шанс зарегистрироваться, чтобы участвовать в выборах. Поэтому моя семья и многие другие признают, насколько важен этот опыт — иметь голос, иметь возможность проголосовать,” — рассказала секретарь Вебер.

“Именно это мы и пытаемся сделать на каждых выборах здесь, в Калифорнии, с её очень разнообразным населением. Возможность голосовать комфортно и своевременно, чтобы ваш голос был учтён и услышан,” — подчеркнула она.

Она добавила, что во время брифинга сосредоточила внимание на участии избирателей Калифорнии в дополнительных выборах, их процессе и доступности: каждый избиратель штата, имеющий право голоса, уже получил бюллетень для голосования по почте. Его можно опустить в почтовый ящик, почтовом отделении или на избирательном участке 4 ноября. Она призвала тех, кто голосует по почте, сделать это заранее.

Секретарь Вебер сообщила, что по состоянию на 20 октября более 2,5 миллионов голосов уже было подано на специальных выборах в Калифорнии 4 ноября, в бюллетень которых внесён всего один вопрос. Proposition 50, если оно будет одобрено избирателями, позволит Законодательному собранию штата перекроить границы избирательных округов Конгресса, минуя независимую комиссию Калифорнии по перекройке избирательных округов до 2030 года. Лидеры демократов в Калифорнии надеются противодействовать перекройке избирательных округов Техаса, которая добавит республиканцам 5 мест в Конгрессе. Благодаря изменению границ Калифорния получит 5 дополнительных мест для демократов.

“20 октября был последним днем для регистрации избирателей для голосования по почте. Но законы Калифорнии позволяют регистрироваться и голосовать лично на участке в тот же день, 4 ноября — сообщите это всем,” — призвала она, отметив, что это временные избиратели: их бюллетени не будут учитываться до тех пор, пока не будет проверена информация о праве голоса. “Но у них будет возможность проголосовать и повлиять на исход выборов.”

Калифорния — один из 23 штатов, где разрешена регистрация для голосования в тот же день. Потенциальные избиратели могут зарегистрироваться лично, предъявив водительские права или удостоверение личности штата, а также последние 4 цифры номера социального страхования.

“В Калифорнии существует много способов и дней для голосования — начиная от 11 дней, в течение которых вы можете отдать свой голос, и заканчивая доступными способами голосования. В некоторых штатах доступно только голосование на избирательных участках в день выборов,” — рассказала секретарь Вебер.

“Если вы зарегистрированный избиратель, то вы уже наверняка получили избирательный бюллетень, поэтому у вас была возможность проголосовать, спокойно сидя дома и положив его в специальный ящик. На нашем сайте вы можете увидеть карту защищенных ящиков для бюллетеней — они безопасны и их нельзя унести. Это страшные штуки. Они похожи на стальной танк, врытый в землю. Доступ к ним возможен только с помощью ключа,” — сказала она.

“Другой способ голосования — по почте. Но учтите, что в некоторых округах, где почтовые услуги ограничены, если вы сдадите бюллетень в день выборов 4 ноября, он может не быть засчитан. Учитывайте это и голосуйте заранее. Если вы всё-таки пришли в день голосования, то зайдите внутрь почтового отделения и убедитесь, что ваш конверт будет проштампован. Или положите свой бюллетень в специальный ящик, или идите на избирательный участок — урны для голосования будут доступны до 20:00 4 ноября,” — предупредила секретарь Вебер. “Вы можете опустить свой бюллетень на любом избирательном участке Калифорнии.”

“Если вы решили идти на участок, не дожидайтесь конца дня — идите заранее,” — добавила она. “В случае подозрений, что что-то во время голосования происходит неправильно, звоните на горячую линию 1800345VOTE.

“Калифорния уникальна: у нас есть Билль о правах избирателей, который дает ряд гарантий для избирателей, имеющих право голоса,” — сказала Вебер.

В настоящее время бюллетени доступны на 9 языках, помимо английского: испанском, китайском, хинди, японском, кхмерском, корейском, тагальском, тайском и вьетнамском. Офис государственного секретаря добавит дополнительные языки, если будет достаточно избирателей, которые в основном говорят на этом языке, отметила Вебер, добавив, что добавление новых бюллетеней — сложный процесс, так как они должны отражать нюансы мер.

“Вы можете получить новый бюллетень, если в своём допустили ошибку. Не стирайте и не зачеркивайте её — просто попросите новый бюллетень. У вас есть это право; а испорченный бюллетень мы пометим как недействительный,” — предупредила она, отметив, что избиратели могут попросить друзей или родственников помочь заполнить бюллетень, однако не могут получать помощь от работодателя или представителя профсоюза.

Секретарь Вебер также сообщила, что мошенничество на выборах в Калифорнии встречается крайне редко. В докладе, представленном Сенату Калифорнии в августе прошлого года, Бюро исследований и Государственная библиотека выявили всего 10 случаев фальсификаций за период 2020–2024 годов.

“У вас есть право сообщить о любой незаконной или мошеннической активности, связанной с голосованием, должностному лицу, ответственному за выборы, или в Офис Секретаря штата. В Калифорнии действуют строгие законы, касающиеся голосования. С нами сотрудничает прокурор штата, также прокуроры волонтёрят во время выборов,” — заявила она.

Кроме того, секретарь Вебер предупредила о дезинформации, связанной с голосованием, включая слухи о конвертах и бюллетенях с маленькими дырочками, якобы предназначенными для определения, как проголосовал избиратель. “На самом деле эти отверстия нужны для слабовидящих людей, чтобы они знали, где поставить подпись. Их разработало сообщество инвалидов, чтобы облегчить использование бюллетеня.”

“Вопросы и сомнения — это нормально. И мы хотим, чтобы наши избиратели чувствовали себя в безопасности, что их голоса защищены,” — подчеркнула секретарь Вебер.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services