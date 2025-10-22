Рэппер Bad Bunny: переосмысление латиноамериканского нарратива во времена кризиса

В то время как латиноамериканцы сталкиваются с растущей дискриминацией, когда даже граждане подвергаются преследованиям со стороны агентов в масках и депортациям, пуэрториканская суперзвезда Bad Bunny стала голосом культурного сопротивления. Благодаря своей музыке и гордости за пуэрториканскую идентичность он поднял на новый уровень свой остров и сообщество, вдохновляя и внося вклад в экономику острова.

Из-за опасений преследования со стороны иммиграционной и таможенной полиции он покинул США во время своего последнего мирового турне, но в следующем году он выйдет на главную американскую сцену – шоу в перерыве Супербоула, он призвал публику «выучить испанский к тому времени», потом что петь он будет на испанском.

В то время как другие латиноамериканские исполнители, такие как Песо Плума, Бекки Джи, Дон Омар, Иван Корнехо и Нецца, поддерживают дела иммигрантов, Bad Bunny многие считают крупнейшей музыкальной звездой мира с глобальной платформой. Его готовность использовать её делает его определяющей фигурой в настоящее время.

О Bad Bunny, о его влиянии на современную международную и американскую культуру поговорили приглашенные спикеры на еженедельном брифинге ACoM 17 октября.

Когда в сентябре 2025 года НФЛ объявила, что пуэрториканская суперзвезда Bad Bunny станет хедлайнером шоу Super Bowl LX в перерыве 8 февраля 2026 года на стадионе Levi’s, это вызвало бурные празднования, споры и риторику культурной войны.

Бенито Антонио Мартинес Окасио, всемирно известный как Bad Bunny, никогда не стремился перейти в американскую поп-музыку; напротив, он вывел испаноязычные песни в мировые хит-парады. Bad Bunny вырос в окружении ритмов сальсы, плены и реггетона. Ранние публикации на андеграундной сцене Пуэрто-Рико быстро привлекли внимание, доказав, что аутентичность может распространяться дальше, чем просто перевод.

“Латиноамериканские артисты были популярны в США не меньше века. В 80-90ые годы мы наблюдаем людами феномен под названием “Кроссовер”, когда латиноамериканские певицы пели на английском, чтобы стать популярными, и некоторых были двуязычные альбомы,” – сказал Антонио Мехиас-Рентас, опытный журналист в сфере развлечений, бывший редактор La Opinión и Boyle Heights Beat. “А сейчас этого больше не требуется.”

“Bad Bunny – не первый артист, поющий или записывающий трэки на испанском, многие так делали и делают. Но сейчас, в текущей ситуации, испанский используется как инструмент противостояния,” – продолжил он, подчеркнув, что это все более очевидно.

“Успех Bad Bunny – это часть долгой истории. О нем сейчас много говорят как о гении, как об уникальном исполнителе, но это не дает полное. Понимание, ка мы оказались на этом стыке,” – сказала Фрэнсис Мунтанер-Негрон, отмеченный наградами кинорежиссер, писатель и учёный, профессор Колумбийского университета и автор книги «Boricua Pop: Puerto Ricans and the Latinization of American Culture».

“Одна из причин, одно из направлений – это демографические изменения, связанные с молодежью, которая влияет на рынок. Во всем мире много испаноговорящих людей. Также изменения в технологиях чрезвычайно важны – мы говорим о звездах сальсы в 70-е, об условиях, в которых они работали и в которых работает сейчас Bad Bunny, различия огромны!,” – подчеркнула она. “То, кака сейчас артисты общаются а аудиторией и раньше – это большая разница. Между ними нет посредников. Нельзя было раньше выложить свою музыку в интернет.”

“Другой важный момент заключается в том, что культурные столицы меняются. Был период, когда гремели Голливуд и Нью-Йорк, с ними было связано максимальное количество продакшенa в мире. Сейчас много говорят о Пуэрто-Рико, удивляясь, почему там много певцов, ведь это колония, людей там немного; инфраструктура там слабая. Но культурно Пуэрто-Рико находится на пересечении дорог,” – рассказала она.

“Происходящее не удивляет меня. Это долгая история, как подчеркнули мои ко-спикеры, поэтому то, что происходит сейчас, не ново,” – сказал Хулио Рикардо Варела, редактор The Latino Newsletter (ранее Futuro Media и Latino Rebels). “Мы говори о латиноамериканском перенятия, когда Рики Мартин выступал на сцене Грэмми – лучшее шоу, по-моему, во время Чемпионата мира по футболу… Пэтому Bad Banny пользуется преимуществом дано момента.”

“Пуэрто-Рико всегда был часть культурного ландшафта США… сейчас все эти факторы сошлись и поэтому сейчас у нас есть этот великий артист,” – заявил он. “То, что мы наблюдаем, не отличается, например, от Майкла Джексона или Принца, или Джеймса Брауна, Элвиса Пресли, Фрэнка Сенаторы. Это тот самый момент. Bad Bunny стал этим моментом, а причина того, что это явление настолько глубокое – это реакция, которая была против него очень сильной.”

Слава Bad Bunny всегда была связана с политикой: 2019 году он присоединился к массовым демонстрациям с требованием отставки губернатора Рикардо Россельо, исполнив гимн протеста «Afilando los Cuchillos». Его хит 2022 года «El Apagón» сочетал реггетон с документальными кадрами, разоблачающими приватизацию и вытеснение людей с острова. А когда он пропустил тур по материковой части США в 2025 году, сославшись на агрессивную тактику ICE против латиноамериканских фанатов, он подчеркнул, что предан людям, а не прибыли.

Последовала негативная реакция: петиции, эксперты и Дональд Трамп — все поставили под сомнение его «американскость». “Доминирование Bad Bunny позволяет пуэрториканцам наконец сказать: „Вы его любите — теперь узнайте о Пуэрто-Рико, нашей истории и о том, как США до сих пор относятся к нам как к собственности,” – сказал Хулио Рикардо Варела, отметив, что решение пригласить Bad Bunny выступать в перерыве “также связано с бизнесом — НФЛ хочет привлечь аудиторию по всему миру, а Bad Bunny сейчас — крупнейший мировой музыкальный бренд”.

Активизм Bad Bunny выходит за рамки сцены – он выступал против гендерного насилия, выступал в дрэг-одежде в память о жертвах трансгендеров и использовал интервью, чтобы бросить вызов мачизму в латиноамериканской культуре.

“Его политические взгляды лучше всего понять через призму пуэрториканских взглядов: «Bad Bunny не столько защитник иммигрантов, сколько поборник идентичности и суверенитета Пуэрто-Рико,” – отметил Мехиас-Рентас.

Как объясняет Фрэнсис Негрон-Мунтанер, “В Пуэрто-Рико испанский язык стал символом сопротивления американскому господству, подтверждая, что это всегда многогранный акт.”

“То, о чем мы еще не говорили: как представляют США, кто такой американец, кто такой латиноамериканец? Какова “погрешность” между ними? Мы знаем, что были нападки на артистов, рожденных в США или выросших в США. Другой момент – это история испанцев и латиноамериканцев. В Пуэрто-Рико, когда США завоевали его, первое, что они стали делать – это менять язык. Таким образом испанский язык в Пуэрто-Рико стал символом сопротивления правилам США,” – продолжила она.

“Говоря об испанском языке в США, в 60-е латиноамериканских студентов наказывали физически за то, что они говорили на испанском в школах. Поэтому, когда мы контекстуализируем утверждения Bad Bunny об испанском языке, мы должны смотреть на историю испанского языка в Пуэрто-Рико – насколько он является или не является символом сопротивления в зависимости от контекста.

“Если мы рассматриваем важность испанского языка в контексте Bad Bunny, то добавлю, что каждое сообщество может найти у себя множество артистов, творящих на своем родном языке, и это прекрасно,” – сказал Антонио Мехиас-Рентас.

“Язык играет важную роль в соотношении сил, что критично для понимания многих вещей,” – подчеркнула Фрэнсис Негрон-Мунтанер.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services