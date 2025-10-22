Калифорния мобилизует Национальную гвардию и ускоряет финансирование продовольственных банков из-за задержек пособий при «шатдауне»

Калифорния направляет Национальную гвардию и волонтёров для поддержки продовольственных банков, чтобы компенсировать задержки выплат продовольственных пособий SNAP для 5,5 миллионов жителей штата из-за федерального «шатдауна». Губернатор Гэвин Ньюсом также ускоряет выделение до 80 миллионов долларов из бюджета штата для продовольственных банков.

Национальная гвардия будет помогать в логистике и распределении еды, не выполняя функции правоохранителей. Волонтёры и сотрудники гвардии уже имеют опыт таких операций, включая помощь во время пандемии COVID-19, когда было раздано более 800 миллионов приёмов пищи.

Губернатор подчеркнул, что меры направлены на защиту жителей и обеспечение доступа к еде, особенно перед Днём благодарения, когда рост цен на продукты делает помощь ещё более актуальной. Первая леди Дженнифер Сибел Ньюсом отметила, что Калифорния берёт на себя ответственность за поддержку семей, оставленных без помощи федеральными властями.

Федеральные выплаты CalFresh на ноябрь заморожены: если правительство не откроется до 23 октября, новые и действующие участники программы останутся без пособий. Штат действует, “чтобы жители не остались голодными и продовольственные банки оставались обеспеченными”.

Напомним, что ранее Трамп направил Нацгвардию в Лос-Анджелес и планирует усилить присутствие в Сан-Франциско и Окленде. Офис губернатора заявляет о готовности оспаривать эти действия в суде.

