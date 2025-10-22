В Белом доме начат снос Восточного крыла ради нового бального зала Трампа

В Белом доме во вторник начались масштабные работы по сносу части Восточного крыла — исторического здания, где традиционно располагается офис первой леди и административный персонал. Демонтаж проводится в рамках проекта строительства нового бального зала стоимостью около 250 миллионов долларов, инициированного президентом Дональдом Трампом.

По данным The Washington Post, значительная часть сооружения уже разобрана, несмотря на многочисленные жалобы со стороны архитекторов, историков и общественных организаций. Национальный траст по охране исторического наследия призвал немедленно приостановить снос, заявив, что новое здание «подавит исторический облик Белого дома».

Представители администрации Трампа сообщили, что проект бального зала будет официально представлен на рассмотрение федеральной комиссии, но подчеркнули, что «работы идут по графику». В Белом доме также назвали волну возмущения «искусственно раздутой».

Тем временем, по данным телеканала NBC4 Washington, в департамент строительства округа Колумбия поступило более десятка обращений с просьбой провести проверку на предмет возможных нарушений при проведении работ.

Телеведущий Стивен Колбер назвал происходящее «глубоко тревожащим», а BBC задала вопрос, имеет ли президент законное право демонтировать часть Белого дома. Согласно публикации Fast Company, юридических препятствий для этого фактически нет: президент обладает широкими полномочиями в отношении федеральной собственности, включая резиденцию на Пенсильвания-авеню.