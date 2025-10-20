Суд признал Сергея Шестакова виновным и назначил наказание; он обвиняется в нарушении санкций США

В федеральном суде США Сергею Шестакову вынесен приговор после того, как он признал себя виновным в даче ложных показаний сотрудникам правоохранительных органов в деле о нарушении санкций, связанном с бывшим агентом ФБР Чарльзом Макгонигалом и российским олигархом Олегом Дерипаской.

Шестаков приговорён к двум месяцам тюремного заключения и двухлетнему надзору после освобождения. Суд рекомендовал отбывание наказания в исправительном учреждении в Коннектикуте. Кроме того, с него взыскан штраф в размере 100 долларов.

Шестаков, ранее работавший переводчиком для судов и государственных органов США, обвинялся в нарушении американских санкций против России. Вместе с бывшим высокопоставленным сотрудником ФБР Чарльзом Макгонигалом он был обвинён в сговоре по нарушению Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а также в отмывании денег. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде, два последних обвинения были сняты прокуратурой.

По версии обвинения, в 2021 году Макгонигал и Шестаков согласились предоставлять услуги российскому олигарху Олегу Дерипаске, находящемуся под санкциями США. В частности, они проводили расследование конкурента Дерипаски в обмен на скрытые платежи и использовали различные схемы для сокрытия участия олигарха, включая подставные компании и поддельные подписи.

Оба обвиняемых знали, что их действия нарушают санкции США. Ранее Макгонигал, будучи сотрудником ФБР, имел доступ к засекреченной информации о включении Дерипаски в санкционный список. Шестаков дал ложные показания во время допроса ФБР в ноябре 2021 года.