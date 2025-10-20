Калифорния инвестирует почти 5 миллиардов долларов в дороги и альтернативный транспорт

Калифорния продолжает улучшать региональные дороги и общественный транспорт. Губернатор Гэвин Ньюсом объявил о выделении почти 5 миллиардов долларов на повышение безопасности и удобства движения, а также на развитие проектов с нулевыми выбросами.

Более половины средств пойдут на ежегодное финансирование 600 местных органов власти и транспортных агентств для ремонта дорог, мостов и других нужд. Среди проектов – 700 миллионов долларов на ремонт моста Винсент Томас в Лос-Анджелесе и 140 миллионов долларов на полосы для грузовиков и другие улучшения на шоссе Interstate 80 в предгорьях Сьерра.

Поддержка также коснулась пешеходной инфраструктуры: 97 миллионов долларов пойдут на замену пешеходного моста у кампуса City College в Сан-Франциско, а 6,3 миллиона долларов – на новые тротуары, велосипедные дорожки и регулирование движения в нескольких городах и округах.

Другие проекты включают 10 миллионов долларов на плавающую зарядную станцию для паромов с нулевыми выбросами, 9,7 миллиона долларов на электробусы для кампуса UCLA и 8 миллионов долларов на восстановление систем орошения после пожара в Лейк-Форест.

В течение пяти лет Калифорния получит почти 42 миллиарда долларов федерального финансирования на модернизацию дорог, мостов, общественного транспорта, портов и сети зарядных станций для электромобилей.