Мощные наводнения и штормы обрушились на США: Аляска, Калифорния и юго-запад под водой

Сразу несколько регионов США оказались под ударом стихии. В западной Аляске остатки тайфуна «Халонг» вызвали сильнейшее наводнение — погиб один человек, сотни жителей эвакуированы, десятки домов смыты потоками воды, несколько человек числятся пропавшими без вести. По данным властей, уровень воды побил рекорды последних десятилетий.

Тем временем Калифорния столкнулась с новым штормом, который принес проливные дожди, снег в горах, оползни и угрозу торнадо в южных районах, включая Лос-Анджелес и прибрежные округа. Особенно пострадали жители города Малибу, пережившие в начале этого года серию масштабных пожаров.

Учебные заведения переводят обучение в онлайн-формат из-за небезопасных погодных условий, а жители некоторых районов были призваны оставаться дома.

На юго-западе страны, включая Колорадо, Аризону и Техас, продолжаются сильные ливни, вызывающие новые подтопления и перекрытие дорог.

Метеорологи отмечают, что лето и осень 2025 года стали самыми дождливыми за последние десятилетия — количество осадков в центральных и западных штатах превышает норму более чем на 50%. Климатологи связывают происходящее с усилением тропических циклонов и изменениями глобальных атмосферных потоков.

