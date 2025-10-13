На Калифорнию обрушился мощный шторм, сопровождающийся проливными дождями, сильным ветром и угрозой торнадо.

Синоптики предупреждают о редком для региона риске торнадо в районе Лос-Анджелеса. Калифорния готовится к значительным осадкам и возможным наводнениям — объявлено предупреждение о внезапных подтоплениях.

Штормовая система, пришедшая с Тихого океана, принесла дожди, гром и снег в горные районы. В округе Лос-Анджелес и прилегающих территориях жителям рекомендовано избегать поездок и следить за сообщениями служб спасения.

В некоторых районах центральных штатов США также прогнозируются крупный град, порывистый ветер и торнадо.

Тем временем на западе Аляски десятки человек были спасены после того, как наводнение смыло дома в прибрежных сёлах. Для эвакуации жителей в пострадавшие районы были направлены самолёты и вертолёты.

Мощный шторм также обрушился на восточное побережье США: в Нью-Джерси, особенно в городе Авалон, зафиксировано серьёзное подтопление.