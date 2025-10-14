Как получить юридическую помощь для студентов-нелегалов в муниципальных колледжах Калифорнии

В то время как иммиграционные дебаты продолжают формировать национальный ландшафт, муниципальные колледжи Калифорнии прилагают все усилия, чтобы обеспечить студентам и их семьям необходимую поддержку для достижения своих целей.

Благодаря программе «Найди своего союзника» и проекту «Юридические услуги в сфере высшего образования» каждый студент нашей системы – будь то очная или заочная форма обучения, зачётные, незачётные, двойные формы обучения или программы для взрослых – получает доступ к бесплатной и высококачественной юридической помощи по вопросам иммиграции. Это включает в себя помощь с подачей заявлений, подачей семейных ходатайств, консультации и даже покрытие расходов на продление DACA.

Это первая финансируемая штатом инициатива такого рода в стране, гарантирующая, что ни одному студенту не придётся в одиночку решать сложные иммиграционные проблемы. Она отражает стремление нашей системы к обеспечению равенства, устранению барьеров и созданию возможностей для студентов развиваться как в учебном заведении, так и за его пределами.

На специальном брифинге ACoM 2 октября, совместно организованном Центром правовых ресурсов иммигрантов (ILRC) и Фондом поддержки калифорнийского сообщества колледжей (FoundationCCC), руководители колледжей и эксперты по иммиграционному праву рассказали журналистам об услугах, которые оказывают наибольшее влияние на сообщества иммигрантов, а также рассмотрели текущие правовые проблемы, которые формируют их будущее.

“В зависимости от того, какой вид услуги требуется, услуга может быть предоставлена бесплатно или по сниженной стоимости, — сказал Алонсо Гарсия, старший менеджер по вопросам акционерного капитала Фонда общественных колледжей Калифорнии. — Пока финансирование от штата Калифорния продолжается, дефицит бюджета на нас не отразился.”

Программа началась в 2019 году после изучения ситуации со студентами без документов в кампусах в 2018 году, когда стало ясно, что студентам DREAMers требуется всеобъемлющее консультирование по иммиграционным законам, и вскоре Калифорния выделила для этого деньги. Эта юридическая помощь рассчитана не только для студентов, но и для работников муниципальных колледжей (community colleges), отметил Алонсо Гарсия. Это значит, что 116 кампусов имеют на неё право, но приоритетом являются студенты. По состоянию на сегодня Калифорния является единственным штатом, полностью спонсирующим миграционные услуги для студентов муниципальных колледжей. Под эту помощь от штата также попадают учебные заведения систем CalState и UC.

“К настоящему времени, за всё время, пока работает программа Find Your Ally, нам удалось помочь примерно 30 000 студентам. За последние 9 месяцев мы видим резкий скачок заявок от студентов в связи с миграционной политикой администрации Трампа. Только за последние 8 месяцев к нам обратились более 9000 студентов. Для сравнения, в обычное время к нам обращались 3000–5000 в год, т.е. цифры удвоились,” — отметил Гарсия.

“Основной фокус у нас — это иммиграционные услуги. Но мы понимаем, что студентам нужна и другая помощь, поэтому в партнёрстве с Covered California мы проводим информационные вебинары по доступным медицинским услугам. Кроме этого, каждый месяц мы проводим вебинар по темам, связанным с иммиграционными вопросами, например, доступность финансовой помощи, получение ITIN, оплата налогов и др.,” — рассказал Гарсия о другой помощи, которую они предоставляют студентам. Ресурсы помощи можно найти на сайте findyourally.com и на YouTube-канале.

Говоря о безопасности для студентов, которые решаются обратиться за миграционной юридической помощью, Ядира Гутьеррес Варгас, штатный юрист отдела юридических услуг для колледжей Центральноамериканского ресурсного центра (CARECEN), отметила, что существует несколько уровней безопасности для учащихся. В первую очередь, вся информация студентов остаётся конфиденциальной.

“Мы также сохраняем конфиденциальной информацию о том, на каком кампусе студент запрашивает юридические услуги. Также мы предоставляем данные для встречи с нашим юристом незадолго до самой встречи. Мы стараемся иметь свои офисы не рядом с офисами для DREAMers, чтобы нельзя было отследить, куда направляется студент без документов. Мы проводим тренинги по конфиденциальности для работников кампусов, чтобы пояснить, почему мы не можем разглашать информацию даже администрации кампусов,” — рассказала Варгас о безопасности, которую юристы предоставляют студентам без документов. “Также мы часто предоставляем виртуальные консультации или приглашаем студентов прийти к нам в основной офис, который находится за пределами кампуса.”

“Если нам нужно пойти в суд по иммиграционным вопросам, мы также стараемся назначать виртуальные слушания для наших студентов,” — добавила она. “Наш департамент в Центральноамериканском ресурсном центре (CARECEN) предоставляет услуги 12 муниципальным колледжам в Большом Лос-Анджелесе и 8 CSU-кампусам.”

“Студенты-нелегалы находятся в особой, достаточно сложной ситуации, поэтому им требуется специализированная помощь. Разобраться в образовательной системе может быть непросто, а добавьте к этому ещё и миграционные сложности. Поэтому программа «Найди своего союзника» хороша и уникальна,” — продолжила Варгас. “Студенты, находящиеся в статусе DACA, обращаются к нам чаще всего. В то же время в последнее время число тех, кто возобновляет DACA, сократилось, в связи с тем что студенты либо меняют свой статус и получают грин-карты или гражданство, либо переходят в другие учебные заведения.”

“Одной из основных трудностей, с которыми мы сталкиваемся, является дезинформация. Поэтому наш офис проводит множество вебинаров каждую осень и весну, направленных на борьбу с дезинформацией, чтобы как можно больше студентов имели доступ к информации. В частности, мы работаем над выявлением постоянно циркулирующей дезинформации. Другая трудность — страх людей, что их обманут: мы видим много мошенничества, связанного с миграционными законами. Поэтому мы стараемся научить людей искать релевантную и надёжную юридическую помощь либо через наши ресурсы, либо через источники с хорошей репутацией,” — рассказала Варгас о доступных ресурсах, с которыми помогает CARECEN.

“Также мы рассказываем о ресурсах для ментального здоровья — мы связываем студентов с источниками помощи как в сообществах, так и на кампусах. Другая трудность — это финансовый барьер. Мы наблюдаем увеличение размера пошлин, связанных с различными заявлениями, поэтому мы стараемся помочь с ресурсами, которые так или иначе помогают уменьшить пошлины или взять их покрытие на себя, поскольку не все студенты имеют возможность работать, особенно те, кто находится в стране без документов. Эти программы финансовой помощи варьируются: некоторые требуют определённый минимальный доход, другие — проживание в определённых районах,” — продолжила она.

Ядира Гутьеррес Варгас и Алонсо Гарсия призвали студентов-иммигрантов не бояться обращаться за помощью через веб-сайт findyourally.com и назначать бесплатную консультацию. Они уверили, что для студентов без документов это безопасно, им гарантируется конфиденциальность, а после консультации они будут знать, какие ресурсы им доступны и как выстраивать своё образование в Калифорнии, чтобы учёба была безопасной.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services