«Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения», –

Виссарион Белинский, русский литературный критик, публицист, философ.

Уважаемые читатели! Из истории известно, что живший в IV-III веках до новой эры древнегреческий поэт и драматург Менандр высказал оригинальную мысль, не потерявшую актуальность и по сей день: «Справедливый человек не тот, который не совершает несправедливости, а тот, который, имея возможность быть несправедливым, не желает быть таковым». (См. кн. «Жемчужины мысли». Мн.: «Беларусь», 1991, с. 115).

В качестве такого политика, который был несправедливым и у него была реальная возможность оставаться и дальше таковым, пользуясь при этом неплохими материальными благами, но он отказался от такой возможности, я хотел бы назвать секретаря ЦК КПСС (1986-1990), члена Политбюро ЦК КПСС (1987-1990), доктора исторических наук, академика РАН Александра Николаевича Яковлева, который, поняв свое заблуждение, предпочёл своему тогдашнему положению справедливость, сказав: «Несмотря на все сомнения и огорчения, ты избрал верный путь покаяния – путь борьбы за свободу человека». (Александр Яковлев. Омут памяти. М.: «Вагнер», 2001, с. 5).

При этом Александр Николаевич знал, что за этот его поступок, пересмотр своего марксистско-ленинского мировоззрения и публичное осуждение большевизма и его вождей, судей будет – «… хоть отбавляй. Всяких и разных. Злых и корыстных, позёров и хитрецов, безнравственных и блаженных, политических спекулянтов и карьеристов». (Там же, с. 6).

И одним из таких его судей стал лидер российских коммунистов, депутат Государственной Думы Российской Федерации всех созывов, начиная с 1993 года, доктор философских наук Геннадий Андреевич Зюганов. «Есть одна закономерность, – читаем мы в его книге «Сталин и современность», – наибольшее рвение в «разоблачении» низвергнутых исполинов Советского государства проявляют те, кто ещё вчера их превозносил. Яркий образчик – А. Н. Яковлев, который в конце восьмидесятых годов инициировал и возглавил антисталинскую кампанию. Идеолог с многолетним стажем партийной работы, бывший заведующий идеологическим отделом ЦК, секретарь ЦК КПСС, наконец, член Политбюро. А на поверку – перерожденец и предатель партии». (Геннадий Зюганов. Сталин и современность. М.: «Молодая гвардия», 2009, с. 13).

Не вступая в большую полемику с Геннадием Андреевичем, хотел бы напомнить, что еще в XIX веке американский поэт, педагог, эссист и дипломат Джеймс Рассел Лоуэлл сказал: «Только глупцы и мертвецы никогда не меняют своего мнения».

Дело в том, что, как отмечал советский философ и логик, химик, историк и методолог науки, кандидат химических наук и доктор философских наук, профессор, действительный член АН СССР (1966), член Международной академии истории науки (1966), член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1968) Бонифатий Михайлович Кедров, «… Наступает такой момент, когда новые научные открытия вызывают необходимость в самой основе пересмотреть привычные взгляды и даже отказаться от них вовсе, так как они уже не в состоянии служить для обобщения новых фактов, для объяснения ранее неизвестных явлений природы и их законов». (Слово о науке. М.: «Знание», 1981, с. 165).

Ярким примером изменения своего первоначального мнения на ход истории и, по существу, отказавшимся от первоначальных марксистских позиций смены капиталистического общества социалистическим путем «насильственного ниспровержения» первого, является немецкий философ и социолог Фридрих Энгельс.

«Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения, – писали К. Маркс и Ф. Энгельс в 1847 году в опубликованном в 1848 году «Манифесте Коммунистической партии». – Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения (! – С.Ш.) всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 4. М.: Госполитиздат, 1955, с. 459).

Да и в первом томе «Капитала», опубликованном в 1867 году, Карл Маркс писал: «Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

При этом К. Маркс подчеркивал: «Превращение основанной на собственном труде раздробленной частной собственности отдельных личностей в капиталистическую, конечно, является процессом гораздо более долгим, трудным и тяжёлым, чем превращение капиталистической частной собственности, фактически уже основывающейся на общественном процессе производства, в общественную собственность. Там дело заключалось в экспроприации народной массы немногими узурпаторами, здесь народной массе предстоит экспроприировать немногих узурпаторов». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 23. М.: Госполитиздат, 1960, с. 773).

Однако в марте 1895 года Ф. Энгельс констатировал, как факт: «Когда же Бисмарк оказался вынужденным ввести всеобщее избирательное право как единственное средство заинтересовать в своих планах народные массы, наши рабочие сразу отнеслись к делу серьёзно и послали Августа Бебеля в первый учредительный рейхстаг. И с тех пор они так пользовались избирательным правом, что это принесло огромную пользу им самим и стало служить примером для рабочих всех стран». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 22. М.: Госполитиздат, 1962, с. 539).

Более того, «… вместе с этим успешным использованием всеобщего избирательного права, – отмечал Ф. Энгельс, – стал применяться совершенно новый способ борьбы пролетариата, и он быстро получил дальнейшее развитие. Нашли, что государственные учреждения, при помощи которых буржуазия организует свое господство, открывают и другие возможности для борьбы рабочего класса против этих самих учреждений. Рабочие стали принимать участие в выборах в ландтаги (органы сословного представительства в германских государствах – С.Ш.) отдельных государств, в муниципалитеты, промысловые суды, стали оспаривать у буржуазии каждую выборную должность, если при замещении её в голосовании участвовало достаточное количество рабочих голосов. И вышло так, что буржуазия и правительство стали гораздо больше бояться легальной деятельности рабочей партии, чем нелегальной, успехов на выборах, – чем успехов восстания». (Там же, с.540).

И на основании появившихся возможностей для изменений методов борьбы рабочего класса за улучшение своего положения Ф. Энгельс делает заключение: «Ирония всемирной истории ставит все вверх ногами. Мы, «революционеры», «ниспровергатели», мы гораздо больше преуспеваем с помощью легальных средств, чем с помощью нелегальных или с помощью переворота». (Там же, с. 546).

Кстати, даже «дуче фашизма» Бенито Муссолини понимал, что «только идиоты и мертвецы не меняют своих убеждений, мы разумные люди – и мы их меняем».

Причем надо иметь в виду и то, что, в отличие от Г. Зюганова, обвинявшего А. Яковлева в перерожденчестве и предательстве партии и не приведшего в доказательство обвинения никаких аргументов, А. Яковлев пояснял, на основании чего он стал обвинять «низвергнутых исполинов Советского государства»; в частности, он писал: «Уже второй десяток лет я председательствую в Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Прочитал тысячи документов и свидетельств, пропустив через свой разум и чувства тысячи и тысячи человеческих судеб. Долгое время искал ответ на мучивший меня вопрос: где же истоки трагедии России?

Я пришёл к глубокому убеждению, что октябрьский переворот является контрреволюцией (поскольку настоящая, Буржуазно-демократическая, революция произошла в феврале 1917 года – С.Ш.), положившей начало созданию уголовно-террористического государства фашистского типа.

Корень зла в том, что адвокату Владимиру Ульянову, получившему известность под фамилией Ленин, удалось создать партию агрессивного и конфронтационного характера, «партию баррикады». С самого начала он замышлял партию как организацию профессиональных революционеров, своеобразную секту в социал-демократии с железной дисциплиной «бойцов». Главная её особенность – это жесточайшая централизация. Образовалась партия Вождя. Её политические цели на самом деле были целями Вождя. Дальнейший ход событий подтвердил подлинную суть партии «меченосцев», как её назвал Сталин». (Александр Яковлев. Омут памяти, с. 8).

И далее А. Яковлев, надо полагать – на основании изученных документов, утверждает: «Именно Ленин возвел террор в принцип и практику осуществления власти. Массовые расстрелы и пытки, заложничество, концлагеря, в том числе детские, внесудебные репрессии, военная оккупация тех или других территорий – все эти преступления начали свою безумную пляску сразу же после октябрьского переворота. Вешать крестьян, замораживать в прорубях священников, душить газами непокорных – всё это могло совершать только ненасытное на кровь чудовище, с яростной одержимостью порушившее нашу Родину, маньяк, ограбивший народ до последней хлебной крошки, уничтоживший 13 миллионов человек в гражданской войне.

Иными словами, вдохновителем и организатором террора в России выступил Владимир Ульянов (Ленин), навечно подлежащий суду за преступления против человечества». (Там же, с. 9).

А вот приговор и другому «низвергнутому исполину Советского государства»: «Организатором злодеяний и разрушения России является Иосиф Джугашвили (Сталин), подлежащий суду, как и Ленин, за преступления против человечества». (Там же, с. 10).

Вторым известным в России человеком, изменившим свои прежние взгляды на «низвергнутых исполинов Советского государства», которого мы назовем, является доктор философских и доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, генерал-полковник Дмитрий Антонович Волкогонов, который, в частности, о Владимире Ленине пишет: «Сразу возникает вопрос: почему Ленин, которого миллионы людей в России (автор этой книги принадлежал к их числу) десятилетиями считали земным Богом, – усечён, кострирован, дозирован? Может быть, потому, что в тысячах неопубликованных документов много таких, которые поразительно быстро лишают облик вождя божественного нимба (лучезарного венца – С.Ш.)?» (Дмитрий Волкогонов. Ленин, книга I. Вожди. М.: «Новости», 1999, с. 9).

И далее, в качестве ответа на возникший вопрос: почему Ленин так поразительно быстро лишился «божественного нимба», Дм. Волкогонов приводит несколько ранее скрываемых от «людских глаз» документов. Вот один из них: «Например, такая записка, собственноручно написанная в ноябре 1920 года Лениным Э. М. Склянскому, заместителю Председателя Реввоенсовета (Льва Троцкого – С.Ш.), в которой он дает указания, как «наказать» Латвию и Эстонию за поддержку ими белогвардейских отрядов генерала Балаховича:

«1) Недостаточно послать дипломатический протест.

2) Даже лучше отстрочить его, чтобы попытаться лучше поймать Латвию и Эстляндию.

3) Сугубые меры принять, дабы их поймать с поличным (т. е. собрать больше и больше доказательных улик).

4) Принять военные меры, т. е. постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, «на плечах» Балаховича перейти где-либо границу хоть на одну версту и повесить там 100-1000 их чиновников и богачей». (Там же, с. 10).

А далее, таким «догматикам», на которых не влияют даже очевидные факты, Дм. Волкогонов поясняет: «Конечно, наши взгляды на Ленина меняются не только потому, что мы узнали НЕЧТО иное, нежели нам внушали долгие десятилетия. Мы засомневались в безграничности вождя прежде всего потому, что «дело», которое он начал и которое оплачено десятками миллионов жизней (!), огромной кровью, страданиями и лишениями великого народа, потерпело крупное историческое поражение. Об этом горько говорить и писать». (Там же).

Более того, Дм. Волкогонов попытался пояснить: как произошла эволюция его взглядов? «На опыте собственной судьбы человека, прошедшего мучительную эволюцию взглядов от сталиниста, через долгую марксистскую ортодоксию к полному отрицанию большевистской тоталитарности, – пишет он, – скажу, что бастионы ленинизма в моём сознании пали последними. По мере ознакомления с закрытыми архивами ЦК КПСС, НКВД-КГБ, другими особыми фондами хранения, как и с документами ряда крупнейших зарубежных исторических коллекций, ленинский силуэт в сознании становился другим: творца и пророка незаметно вытеснял российский якобинец, начавший рыть глубокий могильный ров для эфемерного сияющего храма будущего. В конце концов я понял, что никто из нас Ленина не знал; он всегда и неизменно представал перед нами в посмертной маске земного святого. Но им он никогда не был». (Там же, с. 11).

При этом не могу не сказать, что к тем, кто изменил своё мнение на учение марксизма – о возможности построения коммунистического общества, а тем более на учения Ленина и Сталина о путях построения такого общества, отношусь и я. Причем первые мысли о наличии изъяна социалистического общества, построенного по большевистским лекалам, у меня, бывшего активного комсомольца средней школы, а потом и правоверного коммуниста, появились уже в то время, когда я работал в 1963-1968 годах председателем колхоза «Звезда» Новогрудского района Гродненской области.

Дело в том, что при значительном повышении оплаты труда и предоставлении оплачиваемых отпусков для выработавших установленный минимум человеко-дней, обеспечении личного скота колхозников кормами и значительном улучшении социальных условий их жизни: помощи колхоза в строительстве и ремонте жилья и надворных построек, бесплатным пользованием банями, наличии в каждой бригаде магазинов, в том числе трёх, построенных колхозом, открытие в центральной деревне столовой и быткомбината на 10 рабочих мест, преобразования восьмилетней школы в среднюю и обеспечении бесплатного питания детям в школах, появления в домах колхозников телевизоров, газовых плит, а у многих и стиральных машин, мотоциклов, было построено здание Дворца культуры на 405 мест, в котором выступали хор Геннадия Титовича и Ансамбль песни и пляски БВО, проводились встречи с Народным артистом СССР Григорием Ширмой вместе с молодыми артистами и поэтом Анатолием Астрейко, регулярно читались лекции о международном положении, в том числе и лекторами из Минска, работали кружки художественной самодеятельности и были закуплены инструменты для духового оркестра и подготовлен специалист по обучению на них игре местной молодёжи, построен памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, и ежегодно, торжественно отмечался День Победы с вручением ветеранам прошедшей войны ценных подарков и денег вдовам погибших мужей, проводились вечера, посвящённые вручению пенсионных удостоверений очередной группе колхозников, организовывались для желающих бесплатные поездки по стране; но отношение колхозников к общественной собственности, в данном случае – колхозной, к сожалению, не менялось в лучшую сторону. При этом, поскольку центром названного колхоза была моя родная деревня, то я хорошо помнил, до организации осенью 1948 года колхоза, их (тех же самых людей) трепетное отношение к своей, частной собственности.

Более того, убедившись в том, что в СССР при преобразовании сельскохозяйственного производства было совершено две крупные ошибки: вместо кооперирования была проведена коллективизация, превратившая жителей деревни из крестьян в полупролетариев, под названием колхозники, и в 1958 году была осуществлена реорганизация МТС и продажа техники колхозам, приведшая к их ограблению и резкой дифференциации; я, подготовив к защите по данной теме докторскую диссертацию, в 1984 году, с разрешения ЦК КПБ, оставив заведование кафедрой «Экономики и организации сельскохозяйственного производства» Минской ВПШ, выехал в Воложинский район Минской области для проведения эксперимента по созданию агропромышленного объединения на кооперативной основе. И там, будучи руководителем с 1984 по 1992 год созданного мной вначале сельскохозяйственного объединения из четырех колхозов, я повторно увидел ту же картину отношения людей к колхозной собственности, как к ничьей; и совершенно по другому стали относиться к своему хозяйству 23 семьи, ставшие фермерами.

А окончательную точку в разочаровании большевизмом, как политическим течением, я поставил, после добросовестного прочтения всех 39 томов К. Маркса и Ф. Энгельса, 55 томов сочинений В. И. Ленина и 16 томов И. В. Сталина, работ многих их последователей и оппонентов, а также протоколов и стенограмм всех съездов КПСС и нескольких Пленумов ЦК КПСС.

При этом, стоило мне только вдуматься в содержание «Дополнений к проекту вводного закона к уголовному кодексу РСФСР и письма Д. И. Курскому», написанных В. Лениным в мае 1922 года, и этого было уже достаточно, чтобы я тут же стал антикоммунистом.

Обращаясь к наркому юстиции РСФСР Дмитрию Курскому, Председатель Совнаркома РСФСР, юрист по образованию, Владимир Ленин писал:

«т. Курский!

По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)… ко всем видам деятельности меньшевиков, с.-р. и т. п.; найти формулировку (не доказывать, как это положено для принятия судом постановления – С.Ш.), ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией и ее борьбой с нами (подкупом печати и агентов, подготовкой войны и т. п.».

И далее: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосудие и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

С коммунистическим приветом

Ленин»

К рекомендациям прилагаются и варианты, показывающие, как нужно их осуществлять:

«Вариант 1:

Пропаганда, или агитация, или участие в организации, действующие (пропаганда и агитация) в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к насильственому её свержению, путем ли интервенции, или блокады, или шпионажа, или финансирования прессы и т. под. средствами,

Карается высшей мерой наказания, с заменой, в случае смягчающих вину обстоятельств, лишением свободы или высылкой за границу.

Вариант 2:

а) Пропаганда и агитация, объективно содействующие той части международной буржуазии, которая и т. д. До конца.

б) Такому же наказанию подвергаются виновные в участии в организациях или в содействии организации или лицам, ведущим деятельность, имеющую вышеуказанный характер (деятельность коих имеет вышеуказанный характер)».

Более того, В. Ленин прибавляет:

«# вариант 2б содействующие или способные содействовать». (В. И. Ленин. ПСС, том 45. М.: Политиздат, 1975, с. 189-191).

(Таким образом, беры любого, подбирай (не надо доказывать!) формулировку, что он способен стать «врагом народа», и определяй ему меру наказания, вплоть до расстрела).

Вообщем, внимательно прочитав рекомендации Ленина наркому юстиции РСФСР Курскому, причём написанные в середине мая 1922 года, т. е. тогда, когда Гражданская война уже шла к концу, невольно придёшь, вслед за А. Яковлевым, к выводу, что такие рекомендации могло давать «только ненасытное на кровь существо».

* * *

Из оппонентов марксизма и ленинизма я хотел бы привести взгляды одного из видных русских мыслителей, магистра и доктора государственных наук (1918) Ивана Ильина, отмечавшего в написанной в 1932-1935 годы книге «Путь духовного обновления», во-первых: «Какие бы вопросы ни разрешал человек в своей земной жизни – теоретические или практические, материальные или духовные, личные или общественные, – он обязан всегда считаться с реальностью, с данными ему объективными обстояниями и законами. Правда, он может и не считаться с ними, но этим он обеспечивает себе, рано или поздно, жизненную неудачу, а может быть, и целый поток страданий и бед». (Иван Ильин. Путь духовного обновления. М.: АСТ, 2006, с. 326).

(Не потому ли не только потерпел крах сам большевизм, но и не стало бывшего СССР, что те «исполины Советского государства», о которых говорит Геннадий Андреевич, в своё время, руководя огромной страной, не учитывали ни объективных обстоятельств, ни существующих законов?)

Во-вторых, исходя из данного посыла, И. Ильин делает вывод: «Коммунизм – противоестественен. – Он не приемлет индивидуаль-ного способа жизни, данного человеку от Бога и природы. Он пытается переделать, переплавить человеческую душу в её основных свойствах и естественных тяготениях, и прежде всего – погасить лич-ную заинтересованность и личную инициативу человека на всех путях его творчества. Коммунизм отвергает личное начало как источник самостоятельности, многообразия и «анархии». Поэтому он угашает не только частную собственность, но и частную семью и стремится искоренить частное мнение, свободное убеждение и личное миропонимание. Для него одинаково неприемлема самостоятельность личного инстинкта самосохранения и самостоятельность лич-ного духа. Ему нужно социализировать не только имущество, но и весь уклад человеческой жизни, чувств и мыслей; ему нужно социализировать душу человека и для этого выработать новый тип – примитивного существа с вытравленной личностью и угасшей духовностью, существа, не способного к личному творчеству, но склонного жить в стадном всесмешении. Эта противоестественная затея обречена в корне на неудачу». (Там же, с.328-329).

И, в-третьих, «социализм и коммунизм отвергают естественное право людей на хозяйственную самостоятельность и самодеятельность и соответственно их право частной собственности; этим люди практически приравниваются к каторжникам или ставятся в положение хозяйственных кастратов. Всё это относится в особенности к частной собственности на «средства производства»: ибо человек инвестирует себя творчески – не в потребляемые вещи, а в вещи, служащие производству.

Итак, частная собственность, – делает заключение И. Ильин, – является тою формою обладания и труда, которая наиболее благоприятствует хозяйственно-творящим силам человека. И заменить её нельзя ничем: ни приказом и принуждением (коммунизм), ни противоинстинктивной «добродетелью» (христианский социализм). В течение некоторого времени возможно принуждать человека вопреки его инстинкту; есть также отдельные люди, способные усвоить себе противоинстинктивную добродетель. Но противоестественное принуждение и противоестественная добродетель никогда не станут творческой формой массовой жизни». (Там же, с. 346).

* * *

В связи со сказанным, я считаю необходимым помочь людям, в данном случае посредством их просвещения, освободиться от этого коммунистически-большевистского тумана, окутывающего и вводящего их в заблуждение. Тем более, что, будучи, хотя и потерпевшим крах, но не осужденным, большевизм стал возрождаться: в Республике Беларусь – в виде лукашизма; в РСФСР – в виде путинизма, причём претендующего, как и большевизм, на свое расширение, в том числе военным путем, принося людям многочисленные жертвы и страдания; в Казахстане – в виде назарбаевщины и т. д.

Семён Шарецкий, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. В. И. Ленина, академик Академии аграрных наук Республики Беларусь, иностранный член Украинской академии аграрных наук.