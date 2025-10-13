Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство при выполнении рейсов в США и обратно.

Как сообщает Reuters, инициатива направлена на «восстановление честных условий конкуренции», поскольку китайские перевозчики сокращают время полёта и расход топлива, пролетая над Россией, в то время как американские авиакомпании, в рамках санкций, не могут этого делать.

Трамп отметил, что такая ситуация даёт Пекину «несправедливое конкурентное преимущество» и пообещал «добиться равных правил игры». Администрация Трампа также рассматривает введение экспортных ограничений на поставки запчастей Boeing в Китай, если Пекин не согласится изменить маршруты.

В Пекине уже отреагировали на заявление, назвав предложение Вашингтона «дискриминационным и политизированным». Китайские власти предупредили, что подобные шаги могут повлечь ответные меры в авиационной сфере.

Аналитики отмечают, что возможный запрет может серьёзно осложнить воздушное сообщение между странами, поскольку альтернативные маршруты обойдут Россию и увеличат время полёта на несколько часов.