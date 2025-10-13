Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, учреждающий Бюро для потомков американского рабства — первое в стране государственное агентство, направленное на продвижение репарационной справедливости. Документ, известный как SB 518, разработан сенатором Вебер Пирсон при поддержке Калифорнийского законодательного чернокожего кокуса.

Ньюсом заявил, что закон отражает стремление Калифорнии перейти от признания исторических несправедливостей к созданию постоянных механизмов равенства и восстановления. Новое бюро займётся подтверждением родства, просветительской работой и координацией программ поддержки потомков рабов.

По словам Пирсон, этот шаг закладывает основу для «будущего, основанного на правде, равенстве и восстановлении». Калифорния таким образом стала первым штатом, перешедшим от исследований и рекомендаций к конкретным институциональным действиям в сфере репараций.