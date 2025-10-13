Трамп заявил, что может передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не прекратит войну

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что рассматривает возможность поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk дальнего действия, если Россия не пойдёт на прекращение боевых действий.

«Если эта война не будет остановлена, я, возможно, отправлю им Tomahawks», — заявил Трамп на борту президентского самолёта Air Force One, направляясь в Израиль. Он добавил, что эти ракеты «могут изменить правила игры» и стать «решающим фактором давления на Москву».

Трамп планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским во время предстоящей встречи в Белом доме.

Москва выразила «крайнюю обеспокоенность» такими заявлениями. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что поставки Tomahawk Украине «могут закончиться катастрофой».

«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз, короче. Если “бизнес-миротворец” про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал Медведев.

Ракеты Tomahawk имеют дальность более 1 500 километров и способны поражать цели глубоко на территории противника. Аналитики отмечают, что их появление у Украины позволило бы наносить удары по российским военным объектам далеко за линией фронта, включая Москву.

Республиканские конгрессмены в целом поддержали инициативу президента, заявив, что «решительные меры против агрессии России необходимы». Однако некоторые демократы предупредили, что подобный шаг «может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта».

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что его цель — не расширение войны, а её завершение:

«Я хочу мира. Но если Путин не остановится, ему придётся столкнуться с последствиями», — заявил президент.