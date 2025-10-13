Трамп пошутил о рае: “Наверное, мне туда не попасть” — президент связал свои слова с мирными инициативами по Украине и Газе

Президент США Дональд Трамп признался журналистам, что сомневается в своём «шансе попасть на небеса», несмотря на свои усилия по прекращению войн в Украине и Газе.

«Я, возможно, не направляюсь на небеса… хотя стараюсь. Может быть, это мне засчитается», — сказал Трамп, отвечая на вопросы репортёров на борту президентского самолёта Air Force One по пути в Израиль.

Ранее в эфире Fox & Friends Трамп отметил, что считает свои дипломатические инициативы, включая недавнее мирное соглашение между Израилем и ХАМАС, «вкладом в общее благо». При этом, добавил он с улыбкой: «Я хочу попытаться попасть на небеса, если это возможно».

Слова президента прозвучали в момент, когда он расширяет миротворческую повестку, уже более полугода стремясь остановить конфликт в Украине.

Издание The Daily Beast в ироничном тоне написало, что Трамп «поднял белый флаг в кампании за место в раю», тогда как USA Today подчеркнул, что президент говорил это «с присущим ему чувством юмора».

Несмотря на лёгкий характер комментария, реплика Трампа вызвала широкое обсуждение в соцсетях, где пользователи спорят, отражают ли эти слова религиозные убеждения президента или лишь его манеру говорить на грани шутки и серьёзности.