Президент Дональд Трамп распорядился отправить около 300 бойцов Национальной гвардии Калифорнии в штат Орегон для усиления охраны в Портленде, где продолжаются массовые протесты против депортаций.

Как сообщает New York Post, подразделения уже выдвинулись в направлении Портленда в ночь на воскресенье. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что Белый дом незаконно федерализировал Национальную гвардию, нарушив постановление суда и Конституцию США. Ньюсом пообещал подать иск против администрации Трампа и призвал граждан высказаться против нарушения федеральных норм.

Между тем федеральный судья в Орегоне временно заблокировал развертывание гвардейцев в штате, указав на отсутствие законных оснований. Несмотря на это, Министерство юстиции подало апелляцию, утверждая, что действия администрации продиктованы необходимостью защиты сотрудников ICE и федеральных учреждений.

В Портленде тем временем усиливаются протесты против иммиграционных рейдов ICE. По данным Oregon Public Broadcasting, в субботу вечером федеральные силы применили слезоточивый газ и перцовый спрей против демонстрантов у здания иммиграционной службы.

Местные организации провели марш «Нет Национальной гвардии в Портленде», требуя вывода войск и прекращения федерального вмешательства. Как сообщает OregonLive, задержаний во время акций не было.

Параллельно в Чикаго, где также введена федеральная гвардия, усилились столкновения с протестующими, сообщает Washington Post. Несколько человек были задержаны, одна женщина получила ранение после того, как вооружённые агенты открыли огонь по автомобилю.