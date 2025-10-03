Жюри присяжных в Фэрбанксе признало 35-летнего Даниила Серкова виновным сразу по нескольким статьям, включая два эпизода «убийства второй степени», два эпизода «непредумышленного убийства», уничтожение улик и мелкое правонарушение.

20 января 2023 года в жилом доме в Дельта-Джанкшн, где располагался русский реабилитационный центр при церкви New Hope Community Church, были обнаружены тела двух мужчин — 45-летнего Андрея Дорожина и 35-летнего Дмитрия Сергиенко. По данным полиции, Дорожин получил десять огнестрельных ранений, Сергиенко — четыре. При убитых не нашли оружия.

Следствие установило, что в доме в тот момент проживали только трое: Серков, Дорожин и Сергиенко. Серков поселился в центре всего на одну ночь. После убийства он покинул место происшествия, подобрал гильзы, застрелил собаку, а затем уехал в Фэрбанкс. Там он сдал в полицию пистолет, заявив сначала, что застрелил животное, а позже признался в убийстве двух мужчин.

На допросе Серков утверждал, что действовал в целях самообороны. По его словам, у него произошёл конфликт с Дорожиным и Сергиенко, которые якобы потребовали у него сигареты и рецептурные таблетки, вели себя агрессивно и угрожали ножом, лежавшим на кухонном столе.

«Я был уверен, что в Америке можно защитить себя, если кто-то пытается отобрать твои таблетки», — сказал Серков следователям.

Однако у обвиняемого не было никаких телесных повреждений, а нож так и не был использован потерпевшими. Более того, по версии прокуратуры, Серков произвёл множество выстрелов, перезаряжал оружие и даже собирался использовать нож для нанесения ударов уже после того, как мужчины были смертельно ранены.

Согласно полицейскому отчёту, попавшему в редакцию “Славянского Сакраменто”, Серков вёл себя крайне агрессивно и действовал с умыслом. После убийства он попытался скрыть следы преступления: подобрал гильзы, избавился от куртки, в карманах которой оставались патроны, и даже отнёс пистолет на чистку в оружейный магазин, прежде чем сдать его в полицию.

«Собранные улики не оставили сомнений в том, что это было не самооборона, а преднамеренные действия, направленные на убийство двух безоружных мужчин», — заявила прокурор Кэти Гонсалвес, поблагодарив полицию Фэрбанкса за проделанную работу.

Теперь Даниилу Серкову грозит от 15 до 99 лет лишения свободы по каждому из двух обвинений в убийстве. За уничтожение улик ему может быть назначено до 5 лет заключения, а за мелкое правонарушение — до 1 года.

Окончательное решение суда будет вынесено 9 марта 2026 года. До этого момента Серков будет находиться под стражей без права выхода под залог.