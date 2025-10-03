Мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо, Калифорния

Вечером 2 октября 2025 года на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо, пригороде Лос-Анджелеса, произошёл сильный взрыв и вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали о видимых на многие километры вспышках огня и густом дыме.

По данным представителей Chevron, все сотрудники и подрядчики завода находятся в безопасности, пострадавших нет. Пожарные смогли локализовать огонь, хотя очаги пламени остаются видимыми на территории завода и окрестностях.

Завод в Эль-Сегундо является вторым по величине заводом Chevron в США, перерабатывает до 285 000 баррелей нефти в день и даёт работу более 1 100 сотрудникам и 500 подрядчикам.

Местные власти и эксперты предупреждают, что последствия пожара могут привести к росту цен на бензин в Калифорнии, где они и так остаются высокими. Причина взрыва и возгорания пока расследуется.