Трамп предлагает раздать американцам чеки на $1 000–$2 000 за счёт тарифных доходов

Президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность выплаты американцам разовых чеков в размере от $1 000 до $2 000 за счёт доходов от тарифов, введённых с начала его администрации. По словам Трампа, такие выплаты будут «практически как дивиденд для народа».

Инициатива предполагает, что чеки будут отправлены всем налогоплательщикам США, при этом расходы будут компенсированы поступлениями от тарифов, что не увеличит дефицит бюджета. Трамп выразил уверенность, что тарифные доходы от других стран продолжат поступать в казну, позволяя реализовать план.

Эксперты отмечают, что подобные разовые выплаты могут стимулировать потребительский спрос, однако точные сроки и детали программы пока не уточнены.

Ранее сообщалось, что Илон Маск, возглавлявший «Департамент государственной эффективности», будет рассылать «стимулирующие чеки DOGE» на $5 000–$8 000, однако этого так и не произошло.