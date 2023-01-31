Стрельба в русском ребцентре на Аляске унесла жизни двоих жителей Калифорнии

Даниилу Серкову предъявлено обвинение по 4 пунктам, в числе которых убийство первой степени, фальсификация вещественных доказательств и преступный умысел пятой степени.

20 января 2023 года правоохранители штата Аляска получили сообщение о двойном убийстве по адресу 2775 Tanana Loop Extension в Дельта-Джанкшн, на этом адресе находится New Hope Community Church. Прибыв на место, полицейские обнаружили мертвую собаку снаружи дома, а внутри – двух мужчин, скончавшихся от множественных огнестрельных ранений. В тот же день 33-летний Даниэл Серков, пришел в полицейское управление Фэрбенкса и заявил, что застрелил собаку. В ходе дальнейшего допроса была установлена его причастность к убийству двух мужчин.

В судебных документах говорится, что “20 января 2023 года или около того в районе Дельта-Джанкшн” Даниил Серков, 33 года, житель Норт Поул, умышленно убил 44-летнего Андрея Дорожина и 35-летнего Дмитрия Сергиенко. “Все это является неквалифицированным тяжким преступлением, противоречащим AS11.41.100(a)(1)(A) и нарушающим мир и достоинство штата Аляска.”

Кроме того, как следует из судебных документов, попавших в редакцию “Славянского Сакраменто”, Серков “уничтожил, исказил, изменил, скрыл, скрыл или удалил вещественные доказательства с намерением подорвать их достоверность или доступность в официальном процессе или уголовном расследовании.”

Андрей Дорожин

Обвинение прокурора построено на основании отчета полицейского, в котором сказано, что Серков недавно переехал в российский реабилитационный центр в Дельта-Джанкшн из-за хронической наркозависимости. По словам Серкова, у него возникла стычка с двумя мужчинами, которые потребовали отдать сигареты и рецептурные таблетки, из-за чего он очень разозлился, мужчины вели себя агрессивно. Он был уверен, что в Америке “вы можете защитить себя, если кто-то попытается взять ваши таблетки”.

Он упомянул, что двое угрожали на русском языке зарезать его ножом, поэтому он “выхватил пистолет SIG 365 из заднего кармана и выстрелил обоим мужчинам в грудь; первый мужчина упал, а другой попытался бежать. Серков опустошил два магазина, а на улице он застрелил их собаку, потому что она “была злобной, и ранее он говорил им, что если собака причинит ему проблемы, он убьет ее.”

Также Серков заявил следователям, что схватил нож со стола и пошел зарезать мужчин, но “в этот момент он смирился и понял, что он сделал, и воздержался от удара”. По его словам, он хотел использовать тот же нож, которыми мужчины хотели нанести ему удар.

Он собрал пустые гильзы и положил карман куртки, которую продал в тот же день за 45 долларов, потом он поехал в Alaska Ammo, где попросил почистить пистолет, а затем отправился в полицию “по не имеющему отношения к делу вопросу, касающемуся его предыдущей судимости и условий владения огнестрельным оружием при этой судимости.” Он думал, что в полиции оружие будет конфисковано из-за нарушения.

Следователи произвели обыск в указанном доме и обнаружили тела Дорожина и Сергиенко. У Серкова было изъято огнестрельное оружие, в настоящее время он находится в тюрьме Фэрбенкса.

Родственники Андрея Дорожина собирают средства на GoFundMe. Им требуется всего $5 тыс. на перевозку тела погибшего в Европу, где, как планируется, он будет захоронен.