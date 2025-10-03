Судья Арун Субраманиан приговорил рэп-магната Шона «Дидди» Комбса к 50 месяцам лишения свободы за два эпизода вовлечения в проституцию. Кроме тюремного срока, Комбс получил штраф в размере $500 000 и пять лет условного контроля после освобождения.

Комбс был признан виновным в перевозке людей для участия в сексуальных услугах, включая женщин и мужчин. Судья подчеркнул, что приговор направлен на то, чтобы показать реальную ответственность за эксплуатацию и насилие над женщинами.

Сам Комбс публично извинился, назвав своё прошлое поведение «отвратительным и постыдным». При этом он был оправдан по обвинениям в рэкете и сексуальном трафике.