История предвзятости: кого чаще всего депортируют из США?

До сих пор никто не мог подробно и точно определить, кого депортируют в США. Мы часто слышим цифры от администраций, стремящихся доказать свою жёсткость в вопросах «обеспечения соблюдения иммиграционных законов». Но что на самом деле определяет, кто становится объектом депортации?

Три учёных из Центра иммиграционного права и политики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и проекта «Миллион долларовых капюшонов» потратили годы на сбор и анализ данных о депортациях, создавая карты и визуализации, прослеживающие политику с 1895 года – это самая аполная на сегодняшний день общедоступная библиотека. Их работа раскрывает закономерности депортаций, которые объясняют, где мы находимся сегодня и почему.

Исследователи, стоящие за проектом «Картирование депортаций» были приглашены в качестве спикеров на специальном брифинге ACoM 19 сентября, призванном предоставить критически важный контекст, посвященный истокам и реалиям депортационной политики США.

“Расскажу, откуда эта идея пришла,” – начала Келли Лайтл Эрнандес, профессор истории имени Томаса Э. Лифки в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, основатель и директор Million Dollar Hood. “У нас заняло 5 лет, чтобы создать этот сайт. Для меня лично он стал результатом серии лекций, которые я читала o трех вынужденных иммиграциях в истории США: высылка коренных племен, трансатлантическая работорговля и массовая депортация.”

За всю историю США было выпущено более 50 миллионов приказов о депортации. “Но никто до это не собирал данные, чтобы создать динамические карты, которые бы показывали основные сценарии депортации истории США,” – сказала она. “В какой момент вступают в силу законы, предусматривающие высылку определённых сообществ? Каковы приоритеты правоприменения с течением времени и как они меняются? Всё это влияет на то, кого фактически задерживают и депортируют из страны.”

На представленной на сайте карте отображены все распоряжения США о депортации с 1895 года — самого раннего года, за который доступны федеральные данные по регионам до 2022 года. Из более чем 8 миллионов распоряжений на карте более 96% выдаются на страны с небелым большинством населения, причем Мексика представляет собой наибольшее количество ежегодных распоряжений с 1916 года.

Интерактивные временные шкалы, визуализации и цитаты законодателей разных лет выявляют явные связи между расовыми принудительными депортациями в далеком и недавнем прошлом, обратила внимание Эрнандес: например, операция «Мокрая спина» в 1954 году, когда правоохранительные органы использовали военную тактику для выдворения мексиканских иммигрантов, а некоторые и граждан США, и продолжающиеся общенациональные рейды Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), начавшиеся в этом году.

“Картирование депортаций пытается представить мир, в котором создаются эти данные,” — продолжила она. “Показывая иммиграционную систему США как систему, предназначенную только для белых, авторы пытаются показать не то, что всем иммигрантам, не относящимся к белой расе, не разрешалось въезжать в страну, а то, что иммиграционная система США — это система расовой власти, основанная на правилах, определяющих, кому и на каких условиях разрешено въезжать в страну, а кого и на каких условиях можно выслать.”

‘То, что происходит сейчас, — это просто эскалация системы, которая уже была выстроена и действовала,” — сказал Эрнандес. “В этом нет ничего феноменально нового. Мы мало что изобрели. Мы используем уже созданные механизмы.’

“Эти исторические связи «помогают ответить на вопросы, поднимаемые картой, например: Разве не очевидно, что в Мексику будет больше депортаций, потому что здесь больше мексиканцев?” — сказал Ахилан Аруланантам, содиректор Центра иммиграционного права и политики (CILP) юридической школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, один из создателей программы «Картирование депортаций» и соруководитель факультета CILP.

“Наша хронология показывает, что в 1929 году, когда иммиграционная политика была под влиянием мощной волны идеологии превосходства белой расы, примерно в то же время, когда была запрещена практически вся иммиграция из Азии и Африки, было принято положение о регистрации — непрерывная амнистия,” — сказал он. “Это положение до сих пор действует в иммиграционном законодательстве. Оно гласит, что если кто-то незаконно находился в стране с определённой даты и всё ещё находится здесь, то, если он не является лицом, не имеющим права на въезд, например, осуждённым за преступление, лишающее его права на въезд, он может просто заплатить штраф и скорректировать свой статус.”

80% людей, получивших право на въезд в первое десятилетие, были из Европы и Канады. Однако в последующие десятилетия это положение было обновлено, чтобы ограничить годы, в течение которых можно было претендовать на амнистию, — последний раз это произошло в 1982 году, когда амнистией могли воспользоваться только лица, проживавшие в стране с 1972 года.

“Закон делает преступлением только въезд без проверки. Он не делает преступлением просроченную визу,” — пояснил Аруланантам. “Иммиграционный контроль обычно основан на законных основаниях, но мы пытаемся выяснить, почему эти законы такие, какие они есть. Законы и процедуры постоянно меняются, но поразительно, насколько постоянен эффект депортации с течением времени.”

“Взгляните на законы администрации Байдена, которые позволили приехать более чем полумиллиону украинцев, включая многих по паролю, но аналогичные программы для афганцев были невероятно суровыми, и они массово депортировали гаитян, одновременно разрешая въезд украинцам,” — уточнил он.

“Очевидно, что расовое неравенство в правоприменении со временем растёт,” — сказала картограф Mapping Deportations Мэрайя Цо, специалист по геоинформационным системам, Million Dollar Hoods в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе “И депортация — лишь одна из тактик, используемых для принудительного выдворения. Добровольный выезд — самый распространённый вид принудительного выдворения в целом. Наши анимированные данные показывают, например, принудительное выселение коренных народов при расширении территории США, в то время как все эти штаты и территории вводят запреты на миграцию чернокожих.”

На сайте представлены схожие параллели между заявлениями бывших и нынешних политиков, ответственных за иммиграционное правоприменение.

“Идея о том, что кровь нашей страны будет отравлена ​​морально неполноценными и заразными людьми, сбродом и отбросами из других стран, — это идея, которая широко распространена в иммиграционной политике ещё в 1920-х годах, — сказала Аруланантам. “В 2023 году президент Трамп начал повторять ложь о том, что Венесуэла освободила свои тюрьмы и психиатрические больницы, чтобы отправить этих людей в Соединённые Штаты. Мы также связали это с более поздней ложью о том, что гаитяне едят чужих собак и кошек, и обе эти ложь опровергнуты.”

Обсуждая эскалацию миграционной ситуации и как она может ухудшиться, Эрнандес сказала, что она наблюдает за двумя моментами – преследование граждан и легальных резидентов, которые укрываю иммигрантов без документов и за общемировым миграционным контролем.

“Иммиграционный контроль США выходит за рамки фактических границ страны – происходит экстернализация границ. Это пока не отражается на нашей карте. Что это значит – более жесткие правила выдачи виз, санкции в отношении путешественников, взаимодействие США с партнерами для защиты границ,” – поделилась она своими наблюдениями.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services