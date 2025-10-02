DHS арестовало более 800 преступных иммигрантов, включая «худших из худших», несмотря на политику «убежищ» и протестующих

Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило, что офицеры Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и Пограничной службы США в ходе операции Midway Blitz арестовали более 800 нелегальных иммигрантов, включая «худших из худших».

Операция была запущена 8 сентября в честь Кэти Абрахам, погибшей в результате наезда нетрезвого водителя, преступного иммигранта Хулио Кукул-Боля в Иллинойсе. Целью операции стали преступные иммигранты, которые стекались в Чикаго и другие районы штата, рассчитывая на защиту в рамках политики «убежищ» губернатора Притцкера.

Несмотря на недавние нападения на офицеров ICE, включая теракт против объекта в Далласе и насилие со стороны протестующих у штаб-квартиру ICE в Иллинойсе, DHS и ICE продолжают свою работу, выполняя обещание президента Трампа по защите страны от опасных преступников-нелегалов, сообщают федеральные власти.

«В ходе операции Midway Blitz DHS арестовало более 800 человек по всему Иллинойсу. Администрация Трампа не позволит насильственным преступникам или рецидивистам терроризировать наши кварталы и угрожать детям и гражданам США», — заявила помощник секретаря DHS Триция МакЛафлин. «Мы не позволим политикам, поддерживающим убежища, или агрессивным протестующим помешать нам задерживать педофилов, убийц, членов банд, насильников и домашних насильников».

Среди последних задержанных «худших из худших» — Арминас Лубианскас, преступный иммигрант из Литвы, ранее осуждённый за кражу со взломом, находящийся под угрозой депортации из-за просроченной визы с 2016 года.