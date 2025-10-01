Гражданин Венгрии и Испании приговорён в США за попытку экспорта военных радиостанций в Россию

В Окружном суде США вынесен приговор 47-летнему Бенце Хорвату, гражданину Венгрии и Испании, проживавшему в ОАЭ. Он получил 31 месяц тюремного заключения за участие в заговоре по незаконному экспорту американских военных радиостанций в Россию без соответствующей лицензии, сообщила федеральный прокурор Джанин Феррис Пирро.

Хорват признал вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта товаров в Россию. Кроме тюремного срока, судья Джон Д. Бейтс назначил ему три года условного надзора и штраф в размере $5 000. После отбытия наказания Хорват будет депортирован.

Согласно материалам дела, начиная с января 2023 года Хорват вместе с сообщниками вел переговоры с небольшой американской компанией-дистрибьютором радиотехники о закупке и переправке в Россию военных радиостанций американского производства и комплектующих к ним. В течение нескольких месяцев он пытался наладить схему поставок через Латвию.

В рамках заговора Хорват приобрёл 200 радиостанций военного образца и намеревался отправить их российским конечным пользователям. Однако груз был задержан сотрудниками Таможенной и пограничной службы США, что предотвратило его попадание в Россию.

Расследование дела проводили спецслужбы Департмента госбезопасности США в Новом Орлеане, Служба уголовных расследований Министерства обороны и Бюро по контролю за экспортом Министерства торговли США. Дополнительную поддержку оказала прокуратура Северного округа Калифорнии.