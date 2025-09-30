В Мичигане в ДТП погибли три человека, водитель грузовика арестован

26 сентября 2025 года в округе Тускола (штат Мичиган) произошла смертельная авария с участием грузовика и внедорожника Jeep.

По данным офиса шерифа, 55-летний Павел Б. Щукин из Флориды, управляя загруженным грузовиком с пассажиркой, не остановился на знак «STOP» и его фура врезалась в Jeep, в котором находились восемь жителей города Касс-Сити.

На месте аварии скончались трое пассажиров Jeep. Остальные пятеро, включая детей, были доставлены в больницы — часть в критическом состоянии. Водитель и пассажирка грузовика получили лёгкие травмы.

Щукин был задержан. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде округа, прокуратура предъявила ему обвинения по трём пунктам в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть, и по пяти пунктам в нарушении, повлекшем тяжкий вред здоровью. Суд назначил залог в размере $100 000. Следующее заседание назначено на 13 октября.

Семья Патманов и их телешоу

Семья Патманов, известная по реалити-шоу Meet the Putmans на TLC, подтвердила, что в числе погибших — глава семьи Билл Патман, его супруга Барб и невестка Меган. Пятеро других членов семьи находятся в больнице.

В проекте «Meet the Putmans» рассказывалось о жизни необычной многодетной семьи, где под одной крышей жили три поколения — 25 человек.

Главой семьи был Билл Патман, вместе с супругой Барб они воспитали четверых детей. Все они, уже повзрослевшие, остались жить рядом с родителями вместе со своими супругами и детьми. В центре шоу была идея «одного большого дома», общего бюджета и совместного быта: взрослые работали, складывали доходы в один счет и вместе принимали решения о расходах.

TLC показал лишь один сезон, однако популярность семьи не исчезла. В 2021 году Патманы сами запустили продолжение на YouTube под названием «Growing Up Putman». В нем они продолжили показывать жизнь большой семьи — трудности и радости совместного проживания, воспитание детей, семейные праздники и конфликты.

Семья нередко становилась предметом дискуссий: для одних зрителей Патманы были примером семейного единства и поддержки, для других — слишком строгой и замкнутой религиозной моделью жизни.

Трагическая авария 26 сентября 2025 года унесла жизни Билла Патмана, его супруги Барб и невестки Меган. Остальные члены семьи — Блейк, Лулу, Алена, Ноа и Джиа — остаются в больнице.

В социальных сетях родственники заявили, что продолжают держаться веры и надеются на выздоровление пострадавших, подчеркивая, что даже в момент тяжелой утраты «их сила — в единстве и доверии Богу».