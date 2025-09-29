Президент Трамп санкционировал удары по территории России, заявил спецпосланник США по Украине генерал Кит Келлог — хотя Пентагон иногда не давал разрешение Киеву на конкретные операции, сообщила корреспондентка Fox News Джекки Хайнрих.

В эфире Келлог подчеркнул, что решения президента как верховного главнокомандующего должны исполняться: «Все должны следовать тому, что говорит президент. Он — командующий по Конституции, и все выстраиваются. … Когда президент сказал сделать что-то, нам просто нужно это сделать и завершить действие». При этом он отметил, что окончательное разрешение на отдельные удары иногда блокирует военное ведомство.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Киев получил право наносить длительные удары по России, Келлог ответил: «Я думаю, читая то, что он (Трамп) сказал, и то, что сказал вице-президент Вэнс, а также секретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность бить глубоко. Нет таких вещей, как священные убежища».

Рассматривается также возможность передачи Украине крылатых ракет большой дальности (Tomahawk), что резко увеличило бы возможности ударов по глубоким целям на российской территории; вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что этот вариант находится «под рассмотрением». Передача таких вооружений вызвала предупреждения Москвы о риске эскалации.