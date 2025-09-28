В штате Мичиган произошла трагедия: вооружённый мужчина открыл огонь в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Блан во время воскресного богослужения, после чего поджёг здание.

По данным полиции и местных СМИ, погибло не менее двух человек, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести. Некоторые источники сообщают о трёх погибших.

Стрелок был опознан, его личность уже установлена. Власти заявили, что нападавший действовал намеренно. Подозреваемым стрелком в воскресной атаке на церковь оказался 40-летний ветеран войны в Ираке Томас Джейкоб Сэнфорд. По предварительным сведениям, он также погиб.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать поддержку пострадавшим. На месте продолжают работать экстренные службы, район оцеплен.

Следствие выясняет мотивы нападения.