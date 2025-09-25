Генеральная Ассамблея Северной Каролины приняла Законопроект Палаты представителей 307 (House Bill 307), получивший название «Закон Ирины». Этот закон, названный в честь убитой украинки Ирины Заруцкой, вносит существенные изменения в законодательство штата, направленные на повышение общественной безопасности.

Законопроект определяет «насильственное преступление» как любую тяжкое преступление, включающее применение физической силы, угрозу её применения, или использование огнестрельного оружия. Для обвиняемых в таких преступлениях вводится опровержимая презумпция, что условия освобождения не могут в достаточной мере гарантировать их явку в суд и безопасность общества.

Согласно духу законопроекта, если человека обвиняют в насильственном преступлении, по умолчанию считается, что его нельзя освобождать под обычный залог, так как есть высокий риск, что он не явится в суд или будет опасен для общества. Чтобы суд всё же отпустил его, обвиняемый или его адвокат должны доказать обратное.

Более того, судьи обязаны учитывать криминальное прошлое обвиняемого при определении условий освобождения. Для лиц, обвиняемых в первом насильственном преступлении, судья может назначить залог с полным денежным взносом или домашний арест с электронным мониторингом. Для обвиняемых, совершивших второе или последующее подобное преступление, обязательным условием станет домашний арест с мониторингом, если такая возможность доступна.

Закон также вводит новые правила для обвиняемых, которые ранее проходили принудительное психиатрическое лечение. Судья, имеющий основания полагать, что обвиняемый опасен, должен назначить экспертизу для определения необходимости принудительной госпитализации.

Кроме того, закон предусматривает, что расходы на электронный мониторинг возлагаются на обвиняемого. Законопроект также выделяет средства на дополнительные должности помощников окружных прокуроров и юридических ассистентов в 26-м судебном округе и вносит изменения в процедуры, касающиеся смертной казни и пробации.

Закон вступает в силу с 1 декабря 2025 года после подписания губернатором штата.