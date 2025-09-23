Дональд Трамп подписал указ о признании движения Antifa внутренней террористической организацией.

Согласно документу, Antifa названа «милитаристским анархистским объединением», цель которого — свержение американского правительства, системы правопорядка и закона с применением насилия и терроризма. Указ предписывает федеральным органам власти расследовать, пресекать и ликвидировать все незаконные операции Antifa, а также выявлять и блокировать источники её финансирования.

В Белом доме заявили, что деятельность Antifa включает вооружённые столкновения с полицией, организацию массовых беспорядков, нападения на сотрудников правоохранительных органов и публикацию личных данных должностных лиц. В качестве примеров приводятся нападения на офицеров ICE, избиение журналиста во время протестов в Портленде и атаки на сторонников Трампа в Калифорнии.