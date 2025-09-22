Россиянин 15 месяцев содержится в иммиграционном центре Техаса и ждёт решения по депортации

Игорь Иванов (фамилия изменена) — российский оппозиционный активист, более десяти лет участвовавший в митингах в Москве, в том числе на Болотной площади в 2012 году и на акциях против ареста Алексея Навального в 2021-м. В мае 2024 года в его квартире прошёл обыск, а вскоре были арестованы его соратники. Опасаясь уголовного преследования, летом того же года он выехал через Мексику и на границе США подал прошение о политическом убежище.

Вместо ожидаемой защиты Иванов оказался в иммиграционном центре Техаса, где находится уже около 15 месяцев. По его словам, условия содержания тяжёлые: камеры переполнены, медпомощь предоставляется с задержками, а заключённые нередко сталкиваются с психологическим давлением. Один из его сокамерников скончался, другой предпринял попытку самоубийства.

Несмотря на то что судья уже вынес решение в его пользу, Служба иммиграционного и таможенного контроля США подала апелляцию. Процедура может затянуться на несколько месяцев, всё это время Иванов будет оставаться в заключении.

Беженец подчёркивает, что больше всего опасается возвращения в Россию, где ему грозит уголовное дело. Его бывшая супруга, проживающая в Москве и страдающая хроническими заболеваниями, также подвергается давлению. Иванов отмечает, что именно забота о ней остаётся для него главным мотивом продолжать борьбу за освобождение.

Игорь просит неравнодушных о финансовой поддержке, чтобы иметь возможность помогать жене в России и покрывать расходы, связанные с его пребыванием в тюрьме и ожиданием депортационного решения.

Контакты для оказания помощи можно получить, написав в личные сообщения редакции.