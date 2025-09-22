95-летняя женщина обвиняется в убийстве соседки по дому престарелых в Нью-Йорке

В Бруклине, штат Нью-Йорк, арестована 95-летняя Галина Смирнова по обвинению в убийстве своей соседки по дому престарелых, 89-летней Нины Кравцов, выжившей после Холокоста. Как стало известно «Славянскому Сакраменто», подозреваемая является уроженкой Украины и находится в одной из тюрем Нью-Йорка.

По данным арестного протокола, полиция Нью-Йорка получила звонок на 911 в воскресенье, 14 сентября, и обнаружила Нину Кравцов с травмами головы. Предварительное расследование детективов показало, что около вечером того же дня сотрудник дома престарелых проверял Кравцов в комнате, которую она делила со Смирновой, и увидел её спящей в кровати.

Через час, при повторной проверке, сотрудник обнаружил Кравцов в кровати, вся в крови с порезами на лице и голове. В том же времени сотрудник заметил Смирнову, также покрытую кровью, моющую руки в общей ванной комнате. Кроме того, были обнаружены педали подножек инвалидной коляски — одна на полу внутри комнаты, покрытая кровью, другая — снаружи под окном.

Нина Кравцов была доставлена в больницу, где утром следующего дня скончалась от тупой травмы. Мотив убийства в документах суда не уточняется. Сообщается, что обе женщины говорили на русском языке, поэтому, вероятно, их поместили в одну палату.

Смирнова находится под стражей в камере при госпитале Эльмхерст (Elmhurst Hospital Prison Ward). Её залог не был установлен, и она остаётся под арестом.