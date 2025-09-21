В Лас-Вегасе открылась Sphere, уникальная концертно-развлекательная площадка в форме гигантского шара. Это самое большое сферическое сооружение в мире: высота достигает 112 метров, диаметр — 157 метров.

Особенность арены — светодиодный экран площадью более 54 тысяч квадратных метров, который покрывает всю внешнюю поверхность. Благодаря этому здание превращается в динамичный медиа-объект, способный транслировать изображения, световые шоу и анимации, видимые за километры.

Внутри установлена круговая система проекций и акустика нового поколения, создающая эффект полного погружения. Sphere вмещает около 18 тысяч зрителей и уже стала популярной площадкой для концертов, шоу и премьер фильмов.

Проект стоимостью более 2,3 миллиарда долларов превратил арену в один из главных символов современного Лас-Вегаса, сопоставимый по узнаваемости с казино и небоскребами города.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship