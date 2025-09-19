Ранее Трамп подписал указ о «восстановлении истины и здравомыслия» в истории США

Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, направленный на «восстановление истины и здравомыслия» в американской истории и пересмотр экспозиций федеральных музеев, включая Смитсоновский институт.

В документе подчеркивается, что в последние годы, по мнению администрации, в США имело место широкое и идеологически мотивированное искажение истории, которое принижало достижения страны и её основополагающие принципы. В частности, подверглась критике деятельность музеев и исторических парков, где, как утверждается, «идеология, сосредоточенная на расовых и социальных вопросах», формировала у посетителей негативное восприятие США.

Указ затрагивает Смитсоновский институт, Национальный музей афроамериканской истории и культуры и Музей истории американских женщин, требуя исключить из экспозиций «разделяющие нарративы» и «неуместную идеологию». Среди спорных экспонатов, обсуждаемых администрацией, — известный портрет рабского периода Гордона 1863 года «The Scourged Back», на котором видны следы побоев. В Белом доме заявили, что этот экспонат находится на проверке и отметили, что сообщения о его удалении — «фейковые новости».

По словам Белого дома, цель указа — сделать музеи и памятники местами, где американцы смогут изучать историю страны без идеологического давления, восхищаться её достижениями и гордиться наследием.