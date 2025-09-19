В Иллинойсе стартовала операция ICE Midway Blitz, названная в честь жертвы нелегала

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) объявила о начале операции Midway Blitz в Иллинойсе. Она посвящена памяти Кэти Абрахам, погибшей в ДТП, устроенном нелегальным иммигрантом Хулио Кукул-Болом, скрывшимся с места аварии.

По данным ICE, цель операции — задержание преступников-нелегалов, которые оказались на улицах Чикаго благодаря «санкюари-политике» губернатора Джей Би Притцкера.

(Слово «санкюари» (от англ. sanctuary — «убежище, святилище») в американском контексте чаще всего используется для обозначения «городов-убежищ» (sanctuary cities) – SlavicSac.com.

Среди десятков задержанных в ходе рейдов оказался 41-летний уроженец Литвы Артурас Пиворис. В Иллинойсе он неоднократно привлекался к ответственности за нападение на полицейского, хранение наркотиков, кражи и незаконное проникновение, сообщает DHS. «Славянскому Сакраменто» удалось найти несколько судебных дел в разных штатах с участием Артураса Пивориса, однако не удалось подтвердить, является ли этот подсудимый тем же человеком, которого задержало ICE.

Федеральные власти заявляют, что операция направлена на защиту американцев от «опасных нелегалов», пользующихся ослабленным контролем в «городах-убежищах».