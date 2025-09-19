Федеральная резервная система США 17 сентября 2025 года снизила ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, установив целевой диапазон в 4–4,25%. Это первое снижение ставки с конца 2024 года, принятое на фоне замедления рынка труда, хотя инфляция остаётся выше целевого уровня ФРС в 2%.

Решение направлено на стимулирование экономики и поддержку занятости. Снижение ставки может привести к удешевлению кредитов, ипотечных платежей и автокредитов для потребителей.

ФРС также заявила о возможности ещё двух снижений ставки до конца 2025 года. Будущие решения будут зависеть от поступающих экономических данных, динамики инфляции и состояния рынка труда, отметили в Федеральном комитете по открытым рынкам.