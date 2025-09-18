Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о внедрении нового теста на натурализацию. Обновлённая версия лучше проверяет знание истории и государственного устройства США и является частью масштабной реформы процесса получения гражданства.

По словам USCIS, цель изменений — укрепить честность процедуры и гарантировать, что гражданство получат лишь те, кто владеет английским языком, понимает основы американской демократии и демонстрирует «добропорядочный нравственный облик».

Ведомство также усилило проверки заявителей, ужесточило правила для исключений по языку и знаниям, а также возобновило инспекции на местах. В ближайшие месяцы ожидаются новые шаги по реформе натурализации.

Между тем, администрация США распространила обращение к новым гражданам страны. В письме говорится, что, присягая на верность Америке, они становятся частью её истории, культуры и ценностей.

«Соединённые Штаты теперь — ваш дом. Взамен на преданность стране Америка дарит обещание свободы и возможностей», — отмечается в послании.

Президент Трамп подчеркнул, что преданность граждан “укрепляет нацию, помогает сохранять традиции и строить более светлое будущее”.