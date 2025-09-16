Президент США Дональд Трамп впервые публично назвал Россию агрессором в войне против Украины. Заявление прозвучало 14 сентября во время общения с журналистами и стало заметным ужесточением риторики Вашингтона в отношении Москвы.

По словам Трампа, на фронте за последнюю неделю погибло около 8 тысяч военных, причём наибольшие потери несёт именно Россия. Он подчеркнул, что это закономерно, поскольку именно Россия является стороной-агрессором.

Это первый случай, когда американский президент открыто использовал термин «агрессор» по отношению к России. Ранее администрация США избегала подобных формулировок и даже блокировала инициативы союзников по G7 и в ООН, где Москва называлась агрессором.

Кроме того, Трамп вновь призвал европейские страны отказаться от закупок российской нефти и усилить санкционное давление на Кремль.