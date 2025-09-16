Техас принял закон, ограничивающий покупку недвижимости иностранцами из «враждебных стран»

Законодательное собрание штата Техас одобрило законопроект, запрещающий гражданам, компаниям и организациям из ряда иностранных государств приобретать недвижимость на территории штата.

Согласно тексту закона, ограничения распространяются на физических и юридических лиц, связанных с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, а также с другими странами и организациями, которые могут быть дополнительно признаны губернатором угрозой национальной безопасности США.

Закон касается не только жилой и коммерческой недвижимости, но и сельскохозяйственных земель, промышленных объектов, водных и минеральных ресурсов. Исключение сделано для граждан США, постоянных резидентов, а также для компаний, находящихся под их контролем.

За нарушение новых правил предусмотрена уголовная ответственность (штраф и тюремное заключение), а также крупные гражданские взыскания — до $250 тысяч или 50% рыночной стоимости объекта недвижимости. Суд также может назначить продажу спорного имущества через назначенного управляющего.

Авторы законопроекта обосновали его необходимостью защиты от угроз, обозначенных в ежегодной оценке разведсообщества США за 2025 год. В документе отмечалось, что Китай активно скупает ресурсы и технологии, Россия ведёт кибератаки и дезинформационные кампании, Иран усиливает кибервозможности, а Северная Корея продолжает нелегальные операции, включая криптовалютные кражи.

Закон уже подписан губернатором, после чего вступил в силу 1 сентября.