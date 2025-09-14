В Калифорнии туристам предлагают посетить уникальный отель Сент Орис в городке Гуала, построенный в русском стиле в 1971 году. Отель расположен недалеко от Сан-Франциско, на берегу Русской реки и рядом с историческим парком Форт Росс, который когда-то принадлежал русским.

Гостиница напоминает добротное русское поместье и станет интересным местом для тех, кто увлекается историей Золотого штата. На территории отеля можно попробовать блюда традиционной русской кухни, а частые туманы создают атмосферу, похожую на климат России.

Хозяева подчеркивают, что каждый номер здесь уникален. Несмотря на перестройку и реконструкцию основного здания, Сент Орис сохранил свой исторический и культурный колорит. По словам владельцев, отель пользуется популярностью как среди калифорнийцев, так и среди туристов со всей Америки, предлагая комфорт и возможность прикоснуться к русской истории на американской земле.

